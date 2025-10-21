TP.HCM sẽ xử lý địa phương không kiểm tra các chung cư tự cơi nới 21/10/2025 06:32

(PLO)- Các xã, phường trên địa bàn TP có nhiệm vụ vận động, tuyên truyền, hướng dẫn cư dân tự giác tháo dỡ các hạng mục, công trình vi phạm, lấn chiếm, làm cản trở lối thoát hiểm ở các chung cư.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Trước đó, ngày 14-7, UBND TP đã giao Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ và đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm tại các chung cư, công trình không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC, cứu nạn cứu hộ theo hướng dẫn của Sở Xây dựng và quy định của pháp luật.

Vụ cháy xảy ra tại căn hộ chung cư trên đường Bến Vân Đồn, TP.HCM chiều 20-10. Ảnh: NT

Đồng thời, các địa phương có nhiệm vụ phải vận động, tuyên truyền, hướng dẫn cư dân, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành tự giác tháo dỡ các hạng mục, công trình vi phạm, lấn chiếm, làm cản trở lối thoát hiểm, gây mất an toàn PCCC ở các chung cư.

Hơn nữa địa phương phải yêu cầu khắc phục, sửa chữa ngay các tồn tại, hạn chế theo ý kiến của cơ quan chức năng về đảm bảo an toàn PCCC.

Trong quá trình kiểm tra các địa phương được chỉ đạo tập trung vào các nhóm vấn đề như:

Tình trạng xây dựng, cải tạo, sửa chữa, cơi nới hoặc lắp đặt, che chắn tăng diện tích sử dụng làm cản trở lối thoát hiểm, thoát nạn tại các tầng, hành lang, ban công chung cư... không đảm bảo quy chuẩn xây dựng và an toàn PCCC.

Việc bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật và công tác tổ chức vận hành hệ thống PCCC, thoát nạn.

Việc thành lập, hoạt động của các Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định.

Công tác hướng dẫn, huấn luyện, tập huấn nghiệp vụ PCCC và các kỹ năng cứu hộ, thoát nạn đối với cư dân, Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành chung cư.

Sau khi kiểm tra các địa phương phải có báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện cho Sở Xây dựng.

Tính đến ngày 14-10, Sở Xây dựng chỉ nhận được văn bản báo cáo của 43/168 UBND phường, xã, đặc khu và 3/168 phường đã triển khai nhưng chưa hoàn tất và chưa báo cáo kết quả về sở.

"Sở Xây dựng đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chưa gửi văn bản báo cáo kết quả về Sở Xây dựng trước ngày 24 -10 để tổng hợp báo cáo UBND TP.

Quá thời gian nêu trên, Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND TP xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với các địa phương chậm trễ báo cáo kết quả làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện chỉ đạo của UBND TP"- văn bản nêu rõ.