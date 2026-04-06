TP.HCM tăng cường hậu kiểm, giám sát cán bộ đi nước ngoài 06/04/2026 17:45

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về việc chấp hành quy định quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức đi nước ngoài.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc xét duyệt, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài.

Văn bản được gửi đến các sở, ban, ngành; UBND xã, phường, đặc khu; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp thuộc UBND TP quản lý và các hội có tính chất đặc thù.

UBND TP.HCM chỉ đạo tăng cường hậu kiểm, giám sát cán bộ đi nước ngoài. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, hậu kiểm đối với người lao động sau khi đi nước ngoài. Các đơn vị cần tăng cường kiểm tra chuyên đề về việc chấp hành quy định quản lý, xét duyệt nhân sự xuất cảnh.

Qua đó, TP sẽ kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ, Công an TP, Sở Ngoại vụ tăng cường phối hợp thẩm định hồ sơ, xác minh thông tin các trường hợp đi nước ngoài có yếu tố phức tạp. Đặc biệt lưu ý các trường hợp đi việc riêng theo thư mời đích danh hoặc cần xác minh phục vụ công tác quản lý cán bộ.

Sở Nội vụ có trách nhiệm rà soát các khó khăn trong việc theo dõi lịch sử xuất nhập cảnh của cán bộ khi không còn thực hiện đóng dấu kiểm chứng theo quy định mới. Cơ quan này cần tham mưu UBND TP văn bản đề nghị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn cơ chế phối hợp thông tin, hoàn thành trong tháng 4-2026.

Sở Nội vụ cũng chủ trì soạn thảo quy chế mới về quản lý, xét duyệt cán bộ đi nước ngoài thay thế Quyết định số 14/2022 để phù hợp quy định hiện hành, hoàn thành trước ngày 25-4.

UBND TP.HCM lưu ý trường hợp chưa kịp ban hành quyết định thay thế, Sở Nội vụ cần tham mưu văn bản ủy quyền quyết định cử cán bộ đi nước ngoài về việc công thay thế Quyết định số 1711/2025 trước khi hết hạn vào ngày 30-4.