TP.HCM yêu cầu đổi mới hoạt động nhân đạo theo hướng bền vững 05/05/2026 19:40

(PLO)- TP.HCM triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2026 gắn đổi mới phương thức hoạt động, nâng hiệu quả chăm lo, hỗ trợ sinh kế, hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Ngày 5-5, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ TP.HCM về triển khai “Tháng Nhân đạo” năm 2026 và công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đề nghị Hội Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động tình nguyện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải.

Đồng thời, nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác huấn luyện, sơ cấp cứu, gắn với hệ thống cấp cứu tại các bệnh viện, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại buổi làm việc.

Hội Chữ thập đỏ các cấp cũng cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và giáo dục để mở rộng phạm vi hoạt động, phát huy vai trò của các chi hội trong bệnh viện, trường học, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, cho biết các hoạt động trong “Tháng Nhân đạo” năm 2026 được triển khai đồng bộ, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố.

Trong đó, hoạt động điểm “Ngày hội nhân ái” đã tổ chức khám mắt chuyên sâu cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn, triển khai mô hình “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ 300 người dân, đồng thời vận động hiến máu tình nguyện, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Công tác hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận 6.540/15.000 đơn vị máu, đạt 43,6% chỉ tiêu đề ra. Các cấp hội cũng triển khai 25 công trình nhân đạo có giá trị từ 80 triệu đồng trở lên; xây dựng, sửa chữa 18 căn nhà Chữ thập đỏ và các công trình dân sinh với tổng trị giá 1,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hội đã tổ chức trao tặng 130.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 2,6 tỉ đồng; hỗ trợ sinh kế cho 170 hộ gia đình.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng vận động, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tại các tỉnh, thành khác. Cụ thể, đã thực hiện các công trình gồm 20 giếng khoan, cầu nông thôn và trao tặng 2.500 thiết bị lọc nước cho người dân khó khăn, với tổng trị giá gần 5,6 tỉ đồng.

TP.HCM định hướng hỗ trợ sinh kế, giảm phụ thuộc trợ giúp ngắn hạn

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu Hội Chữ thập đỏ TP.HCM triển khai ngay các nội dung của “Tháng Nhân đạo” năm 2026, đồng thời tăng tốc công tác chuẩn bị Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông lưu ý việc tổ chức đại hội phải bám sát kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ điều kiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Những địa phương đủ điều kiện cần sớm tổ chức đại hội cấp xã, gắn với phong trào thi đua và các hoạt động nhân đạo tại cơ sở.

Về hoạt động chuyên môn, ông Nguyễn Phước Lộc yêu cầu chuyển cách làm từ hỗ trợ mang tính thời điểm sang hỗ trợ có chiều sâu. Trọng tâm là các mô hình sinh kế, giúp người dân tự ổn định cuộc sống thay vì phụ thuộc vào trợ giúp ngắn hạn.

Đáng chú ý, ông gợi mở hướng xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các hội, qua đó phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong triển khai các chương trình an sinh. Cùng với đó là chính sách hỗ trợ phù hợp cho cán bộ hội, cộng tác viên và tình nguyện viên tham gia hoạt động nhân đạo.

Ở cấp cơ sở, Đảng ủy các phường, xã, đặc khu được yêu cầu rà soát điều kiện thực tế, chỉ đạo thành lập tổ chức hội tại những nơi đủ tiêu chí.

Với các khu vực còn khó khăn, địa bàn đặc thù như xã đảo, khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi có nhu cầu trợ giúp cao, các địa phương cần chủ động đề xuất mô hình phù hợp, bảo đảm hoạt động nhân đạo được triển khai kịp thời, sát nhu cầu thực tế.