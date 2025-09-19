Trao tấm bằng đặc cách cho nữ sinh Trường Đại học Bách khoa ra đi vì suy thận 19/09/2025 12:18

(PLO)- Em Đỗ Thị Trà, nữ sinh Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng sẽ được xướng tên đầu tiên trong lễ tốt nghiệp sắp tới như một sự tri ân và ghi nhận cho hành trình học tập đầy nỗ lực và mạnh mẽ của em.

Ngày 19-9, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thông tin, trường đã đặc cách tốt nghiệp cho sinh viên Đỗ Thị Trà, người đã ra đi vì bạo bệnh khi ước mơ còn dang dở.

Tại ngôi nhà nhỏ ở xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị), Ban Giám hiệu nhà trường đã thắp nén hương tiễn biệt em sinh viên đầy nghị lực Đỗ Thị Trà và trao bằng tốt nghiệp cho gia đình, hoàn thành tâm nguyện của em Trà.

Năm 2018, Đỗ Thị Trà nhập học Trường Đại học Bách khoa, nuôi dưỡng khát vọng trở thành kiến trúc sư. Theo kế hoạch, năm 2023, em sẽ cùng bạn bè khoác áo cử nhân trong ngày lễ tốt nghiệp.

Mẹ của Trà không cầm được nước mắt khi nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học của con gái.

﻿Ảnh: BK.

Thế nhưng, căn bệnh suy thận quái ác đã gắn liền hành trình học tập của Trà với bệnh viện và những lần chạy thận triền miên. Vì bệnh tật, em chưa kịp hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra, điều kiện bắt buộc để được công nhận tốt nghiệp.

Thầy Lê Phong Nguyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 18 KT CLC, xúc động chia sẻ, dù mang bệnh nhưng Trà chưa bao giờ bỏ cuộc. Trên giường bệnh, em vẫn miệt mài ôn tập tiếng Anh để thi. Nhưng tháng 7-2024, em đã ra đi mãi mãi khi ước mơ còn dở dang.

Trước lúc đi xa, Trà chỉ kịp gửi lại một tâm nguyện giản dị, nếu không thể ở lại, em vẫn mong được nhận tấm bằng tốt nghiệp như bạn bè đồng khóa.

Hiểu được tâm nguyện ấy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã quyết định đặc cách công nhận tốt nghiệp cho em. Trong khoảnh khắc trang trọng tại quê nhà, mẹ Trà run run thay con mặc áo cử nhân, đôi mắt đỏ hoe. Người cha đứng cạnh lặng người đi vì thương nhớ.

Khi TS Huỳnh Phương Nam, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trao tấm bằng tốt nghiệp cho gia đình, nhiều người không cầm được nước mắt.

Tên của Trà sẽ được xướng lên đầu tiên trong lễ tốt nghiệp như một lời tri ân.

﻿Ảnh: BK.

Theo thầy Nguyên, trong lễ tốt nghiệp ngày 20-9 tới, tại ngôi trường nơi Trà từng gắn bó, tên của em sẽ được xướng lên đầu tiên; như một sự tri ân, ghi nhận về hành trình học tập và nghị lực mà em đã để lại.

“Em đã đi rồi... nhưng tâm nguyện của em đã thành. Thanh xuân rực rỡ ấy sẽ mãi được khắc ghi trong lòng tất cả những người ở lại” - thầy Nguyên nghẹn ngào nói.

Sáng 19-9, trên Fanpage chính thức, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cũng gửi lời tiễn biệt đầy xúc động: "Ngủ yên nhé, Trà. Tấm bằng em hằng ước mơ nay đã về bên em. Em đã thực sự tốt nghiệp".