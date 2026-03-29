Trình Chính phủ Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trước ngày 4-4 29/03/2026 16:13

(PLO)- Hoàn thiện hồ sơ Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, tổ chức thẩm định và lấy ý kiến các bộ, ngành, trình Chính phủ trước ngày 4-4-2026.

Ngày 29-3, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long đã ký văn bản gửi các sở, ngành, UBND các địa phương về việc tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thiện hồ sơ thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trước đó, ngày 26-3, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số gửi Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ đề án, tổ chức thẩm định và lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương, hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước ngày 4-4-2026.

Phối cảnh Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Đồng Nai.

Sau khi tiếp nhận văn bản từ Văn phòng Chính phủ , Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thiện hồ sơ thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tập trung cao độ nhân lực, tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ khi cần thiết; phân công đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng chờ việc, chờ văn bản, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, để chất lượng hồ sơ không bảo đảm hoặc ảnh hưởng đến tiến độ hồ sơ Đề án của tỉnh theo yêu cầu của Trung ương.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ hai (họp từ ngày 23 đến 25-3) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh Đề án, hồ sơ theo quy định để trình tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.