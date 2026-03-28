HĐND tỉnh Đồng Nai thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai 28/03/2026 15:41

(PLO)- Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ngày 28-3, trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết quan trọng về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo đó, trên cơ sở xem xét Tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh đã quyết nghị tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Thành phố Đồng Nai sẽ được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số vô cùng rộng lớn của tỉnh Đồng Nai hiện nay.

Các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai biểu quyết thống nhất chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ảnh: VŨ HỘI

Về tổ chức thực hiện, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, tài liệu, đề án theo đúng quy định pháp luật để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Trước đó ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, đã thay mặt UBND tỉnh trình bày đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá tỉnh có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong cấu trúc phát triển của khu vực phía Nam và cả nước, được xác định là một trong những cực tăng trưởng năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

Đồng Nai là điểm giao thoa của nhiều hành lang kinh tế và trục kết nối chiến lược, liên kết trực tiếp với TP.HCM và giữ vai trò cầu nối giữa Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với vị trí đó, Đồng Nai không chỉ là cửa ngõ giao thương quan trọng mà còn là đầu mối điều phối các dòng lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, đầu tư trong toàn vùng phía Nam.

Sự phát triển của Đồng Nai tạo ra các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy quá trình phát triển cân bằng và bền vững của toàn vùng và cả nước.

Ngoài ra, Đồng Nai còn sở hữu quy mô phát triển lớn cả về dân số và kinh tế. Quy mô GRDP đạt khoảng 677.932,31 tỉ đồng, xếp thứ 4 cả nước, chỉ sau ba thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng…