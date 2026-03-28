Sáng nay, HĐND tỉnh Đồng Nai sẽ bầu các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ mới 28/03/2026 09:32

(PLO)- Tại kỳ họp thứ I, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI sẽ bầu nhiều chức danh lãnh đạo quan trọng và cho ý kiến về đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Sáng 28-3, HĐND tỉnh Đồng Nai khai mạc kỳ họp thứ I, khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026- 2031.

Trong kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng bầu các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh và TAND khu vực.

HĐND tỉnh Đồng Nai diễn ra kỳ họp thứ I, khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VŨ HỘI

HĐND tỉnh quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bầu Trưởng ban của các Ban HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, HĐND tỉnh xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2026.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ I, khoá XI nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VŨ HỘI

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai xem xét tờ trình của UBND tỉnh về nội dung thông qua đề án công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

HĐND tỉnh lấy ý kiến của các đại biểu về việc thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng của các xã: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh.

Đặc biệt, kỳ họp này cũng lấy ý kiến đại biểu về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.