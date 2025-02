Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong tháng đầu năm 06/02/2025 15:11

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1, cả nước có gần 10,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 94,1 nghìn tỉ đồng, tăng 6,6% về số doanh nghiệp, giảm 2,4% về vốn đăng ký so với tháng 12-2024.

Gần 10,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1 đạt 8,8 tỷ đồng, giảm 8,4% so với tháng trước và giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động tăng mạnh, đạt hơn 367,2 nghìn tỉ đồng, tăng 157,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Cũng trong tháng đầu năm 2025, cả nước còn có gần 22,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp gần 2,6 lần tháng trước và tăng 65,2% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này góp phần nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 1 lên hơn 33,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 1 lên hơn 33,4 nghìn doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong tháng 1 có hơn 52,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, gấp hơn 12,6 lần tháng trước và tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2024. Đồng thời, có gần 3,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; hơn 2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Vốn đầu tư nước ngoài vào và ra đều tăng mạnh

Về vốn đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 31-1-2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 4,33 tỉ USD, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết tháng 1, tổng vốn đầu tư nước ngoài "rót'' vào Việt Nam đạt 4,33 tỷ USD.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 282 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 1,29 tỷ USD. Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép đầu tư mới lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 869,7 triệu USD, chiếm 67,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 248,5 triệu USD, chiếm 19,3%; các ngành còn lại đạt 168,7 triệu USD, chiếm 13,1%.

Trong số 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng 1, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 380,3 triệu USD. Tiếp đến là Singapore 372,3 triệu USD; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 103,6 triệu USD; Mỹ là 98,4 triệu USD; Nhật Bản 52,1 triệu USD.

Về vốn đăng ký điều chỉnh, có 137 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước, đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 2,73 tỷ USD, gấp 6,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,96 tỷ USD; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1 tỷ USD; các ngành còn lại đạt 47,5 triệu USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1, ước đạt 1,51 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, cũng trong tháng 1, các doanh nghiệp Việt có 10 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài với tổng số vốn của phía Việt Nam là 83 triệu USD; gấp 5,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Có 8 quốc gia nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó, Philippines dẫn đầu với 32,7 triệu USD, chiếm 39,4% tổng vốn đầu tư. Sau đó là Indonesia với 31,1 triệu USD và Lào với 18,6 triệu USD.