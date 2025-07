Trung Quốc siết chặt chế độ lái một bàn đạp trên ô tô điện vì an toàn 17/07/2025 19:36

Thao tác này giúp tái tạo năng lượng hiệu quả và được nhiều tài xế EV ưa chuộng. Tuy nhiên, một động thái mới từ các cơ quan quản lý Trung Quốc đang gây xôn xao dư luận toàn cầu, đặt ra câu hỏi về tương lai của tính năng này.

Chế độ lái một bàn đạp đã trở thành đặc trưng của xe điện (EV), cho phép người lái điều khiển tốc độ và thậm chí dừng xe chỉ bằng bàn đạp ga.Ảnh: AI

Trung Quốc vừa ban hành quy định hạn chế việc sử dụng chế độ lái một bàn đạp trên các mẫu EV mới. Theo đó, hệ thống phanh thông thường sẽ là mặc định, dù chế độ lái một bàn đạp vẫn có thể được cung cấp dưới dạng tùy chọn, đi kèm cảnh báo rõ ràng trên bảng điều khiển.

Lý do chính đằng sau động thái này là an toàn. Bắc Kinh lo ngại việc tài xế quá phụ thuộc vào phanh tái tạo có thể làm chậm phản ứng trong các tình huống khẩn cấp, đặc biệt khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc hay đường trơn trượt. Các báo cáo về tai nạn do nhầm lẫn giữa phanh tái tạo và phanh truyền thống cũng góp phần thúc đẩy quyết định này.

Quy định của Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến thị trường nội địa. Với vai trò dẫn dắt trong ngành công nghiệp EV toàn cầu, các quyết định từ Bắc Kinh thường tạo ra hiệu ứng domino. Các ông lớn như Tesla, BYD, và Volkswagen – vốn đều trang bị hệ thống phanh tái tạo mạnh mẽ – sẽ phải xem xét lại thiết kế và tính năng sản phẩm để tuân thủ.

Thị trường EV tại một số quốc gia như Ấn Độ, Việt Nam tuy còn non trẻ nhưng đang tăng trưởng mạnh mẽ, với nhiều mẫu xe điện mới cũng được trang bị phanh tái tạo. Dù tính năng này mang lại lợi ích nhất định trong giao thông đô thị đông đúc, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu người lái không được hướng dẫn đầy đủ hoặc chưa quen thuộc với cách hoạt động của nó.

Hiện tại, các nhà quản lý tại các quốc gia này chưa có động thái cụ thể nào nhằm kiểm soát hay tiêu chuẩn hóa phanh tái tạo. Tuy nhiên, khi xe điện ngày càng phổ biến, các cuộc thảo luận về tiêu chuẩn an toàn cho hệ thống phanh chắc chắn sẽ trở nên cấp thiết.

Vấn đề cốt lõi của tranh luận này nằm ở sự cân bằng giữa đổi mới và khả năng dự đoán trong trải nghiệm lái. Lái xe một bàn đạp là một giải pháp thông minh, giúp tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu quả di chuyển trong thành phố. Tuy nhiên, nó làm thay đổi một trong những thói quen lái xe cơ bản nhất: cách giảm tốc, và sự thay đổi này không phải ai cũng dễ dàng thích nghi.

Nếu xu hướng này lan rộng sang nhiều quốc gia, các nhà sản xuất ô tô sẽ cần xem xét lại cách họ cung cấp hệ thống phanh tái tạo. Tăng cường đào tạo lái xe, cải thiện tùy chọn chế độ lái và truyền đạt thông tin rõ ràng sẽ là những yếu tố then chốt. Trong tương lai, chế độ lái một bàn đạp có thể sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng nó có thể trở thành một tùy chọn linh hoạt hơn, thay vì là chế độ mặc định.