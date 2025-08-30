Trung tâm Sáng tạo Đổi mới Quốc gia và Google đào tạo doanh nghiệp Việt Nam về AI 30/08/2025 10:09

(PLO)- Trung tâm Sáng tạo đổi mới quốc gia,Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng hợp tác với Google để đào tạo các doanh nghiệp Việt Nam về AI.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) và Google đã tổ chức thành công chương trình AI Solutions Lab kéo dài 4 ngày, diễn ra từ ngày 26-8 đến 29-8, tại Khu Công viên Phần mềm số 2, Thành phố Đà Nẵng.

Đại diện ban tổ chức và các doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo. Ảnh: NIC

Chương trình này nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Kiến tạo tương lai AI” do Google khởi xướng, hướng đến mục tiêu hỗ trợ chuyển đổi số Việt Nam thông qua việc củng cố hệ sinh thái AI của quốc gia.

Công nghệ toàn cầu tiếp sức cho các nhà khởi nghiệp Việt từ ý tưởng đến giải pháp. Chương trình AI Solutions Lab năm nay kéo dài bốn ngày, đã quy tụ 46 doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, logistics, giáo dục trên khắp Việt Nam. Tham gia chương trình, các startup sẽ được đào tạo và tư vấn về kỹ thuật AI từ các chuyên gia hàng đầu của Google.

Chương trình mang đến cho các nhà khởi nghiệp AI trong nước trọn bộ công cụ và nền tảng AI của Google – từ xây dựng, mở rộng quy mô đến bảo mật và chiến lược ra mắt giải pháp – với sự hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu. Xuyên suốt chương trình, các doanh nghiệp tham gia đã giải quyết những thách thức cụ thể, tinh chỉnh giải pháp GenAI, đồng thời được đào tạo chi tiết về cách tối ưu môi trường Google Cloud.

Họ nhanh chóng phát triển các nguyên mẫu thông qua các chu kỳ phát triển ngắn, tận dụng các mẫu thiết kế chính cho các ứng dụng GenAI. Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, chương trình còn trang bị cho các đội kỹ năng chuẩn bị và thuyết trình sản phẩm thông qua các workshop chuyên sâu, đảm bảo bản demo và phần trình bày truyền tải đầy đủ giá trị sáng tạo.

Chương trình khép lại với phần trình bày của 12 startup nổi bật về các giải pháp AI hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế trọng điểm. Điều này mở ra cơ hội thu hút đầu tư và hợp tác chiến lược, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam.

Đồng hành cùng Google, DSAC cung cấp nhiều chính sách ưu đãi đặc thù dành cho các đội tham gia đạt điều kiện, như không gian làm việc miễn phí. Đây là nguồn lực hỗ trợ thiết thực, giúp startups tiếp tục phát triển sản phẩm, thương mại hóa và mở rộng thị trường ngay sau chương trình.

“Việc lựa chọn Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức chương trình khẳng định vị thế của thành phố trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) – công nghệ chiến lược gắn liền với định hướng xây dựng đô thị thông minh, sáng tạo và bền vững”- ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu.

“AI Solutions Lab đã thể hiện tốc độ và sức sáng tạo ấn tượng của các nhà khởi nghiệp Việt Nam trong việc phát triển các giải pháp GenAI nhằm giải quyết những thách thức cấp thiết tại địa phương”- ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, chia sẻ.

Cũng theo ông Marc Woo, sự hợp tác chiến lược với NIC và Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng đã mang lại những kết quả cụ thể, Điều này cho thấy mối quan hệ hợp tác công – tư đang thúc đẩy kế hoạch Chuyển đổi số Quốc gia và khẳng định vị thế dẫn đầu về AI của Việt Nam trong khu vực”