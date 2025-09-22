Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand 22/09/2025 20:52

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội New Zealand chúc mừng những thành tựu Việt Nam và cho rằng Việt Nam có vai trò, vị thế ngày càng cao trong khu vực và quốc tế.

Chiều 22-9, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, dẫn đầu đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee và tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Ảnh: VOV

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội New Zealand chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong những năm gần đây và cho rằng Việt Nam có vai trò, vị thế ngày càng cao trong khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand vui mừng trước việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào đầu năm nay, nhấn mạnh hai bên có nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Ông Gerry Brownlee đánh giá cao và tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu phát triển của mình đến năm 2030 và 2045; bày tỏ New Zealand sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung của cả hai nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân New Zealand đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu trên nhiều lĩnh vực trong 50 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Ông đề nghị hai bên tiếp tục vun đắp và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, triển khai các thỏa thuận cấp cao; sớm hoàn thiện Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030 để triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Từ phải qua: Đại sứ Phan Minh Giang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee, đại diện Bộ Ngoại giao New Zealand chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tổ chức. Ảnh: VOV

Trong đó, cần tăng cường quan hệ chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cả trên kênh quan hệ Đảng, Nhà nước và Chính phủ, thắt chặt hơn giao lưu nhân dân cũng như giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị phía New Zealand hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực như quản trị quốc gia, chuyển đổi số, phát triển xanh, cung cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học ở New Zealand, tăng cường trao đổi sinh viên và giao lưu, trao đổi giữa các trường đại học hai nước.

Hai bên nhất trí đề nghị các cơ quan hai nước phối hợp triển khai những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, quốc phòng, an ninh, xem xét sớm mở đường bay thẳng giữa hai nước. Qua đó, tạo điều kiện cho hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục đào tạo cũng như các lĩnh vực phù hợp với xu thế của thế giới…

Về các vấn đề quốc tế, hai bên nhấn mạnh yêu cầu về tôn trọng luật pháp quốc tế, tầm quan trọng của tự do an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại khu vực, đảm bảo môi trường hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.