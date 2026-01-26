Trượt đợt 1, thí sinh thi viên chức giáo dục TP.HCM vẫn còn cơ hội 'vớt' 26/01/2026 16:34

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM thông báo tuyển bổ sung hơn 1.400 viên chức giáo dục dành cho những thí sinh có kết quả "không trúng tuyển" ở đợt 1 nhưng có điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký bổ sung nguyện vọng đối với người dự tuyển viên chức có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề trong kỳ tuyển dụng đợt 1, năm học 2025-2026.

Ứng viên tham dự kỳ tuyển dụng viên chức do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo thông báo, đối tượng được đăng ký bổ sung nguyện vọng trong đợt 2 là người dự tuyển có kết quả “không trúng tuyển” trong đợt 1, có điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên và không bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo các quyết định của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Việc đăng ký bổ sung nguyện vọng được thực hiện trực tuyến tại địa chỉ: https://tuyendung.hcm.edu.vn. Người dự tuyển đăng ký cập nhật nguyện vọng bổ sung, in phiếu đăng ký đã hoàn tất, dán hình, ký tên, quét thành tập tin định dạng PDF và nộp lại trên hệ thống theo hướng dẫn. Sau khi nộp, người dự tuyển có thể tra cứu trạng thái tiếp nhận hồ sơ trên cổng thông tin tuyển dụng.

Việc xét công nhận kết quả được thực hiện đối với người dự tuyển có điểm thi vòng 2 từ 50 điểm trở lên, căn cứ vào tổng điểm vòng 2 cộng điểm ưu tiên (nếu có), xét theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm tại từng đơn vị.

Trường hợp có 2 người trở lên có tổng điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có điểm thi vòng 2 cao hơn được xác định trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng sẽ quyết định.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý thời hạn nộp phiếu đăng ký bổ sung nguyện vọng trước 17 giờ ngày 9-2-2026.

Sau khi tổng hợp nhu cầu tuyển dụng phát sinh, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết tổng nhu cầu tuyển dụng bổ sung giáo viên trong đợt 2 trên toàn thành phố là 1.418 chỉ tiêu.

Trong đó, tại các đơn vị trường mầm non, tiểu học, THCS thuộc xã, phường, đặc khu cần tuyển bổ sung thêm 1.182 chỉ tiêu giáo viên; đơn vị sự nghiệp công lập THPT trực thuộc sở cần tuyển bổ sung thêm 236 giáo viên.