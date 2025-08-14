Truy tố nam thanh niên trong vụ CSGT bám yên xe máy trên Quốc lộ 1 14/08/2025 08:44

(PLO)- Dương Trí Tài bị VKSND Khu vực 10 - TP.HCM truy tố về tội chống người thi hành công vụ theo khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự.

VKSND Khu vực 10 - TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ sang tòa án cùng cấp để đưa ra xét xử đối với bị can Dương Trí Tài (26 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội chống người thi hành công vụ.

Tài là người lái xe trong vụ việc "CSGT bám yên xe máy trên Quốc lộ 1, TP.HCM".

Theo cáo trạng, ngày 22-5-2025, Tổ tuần tra của Đội CSGT An Lạc (cũ) thuộc Công an TP.HCM, gồm: Thiếu tá NBT, Đại úy NTQ và Thượng úy PHN được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Khả Phiêu, từ cầu Bình Điền đến vòng xoay An Lạc.

Hình ảnh vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, khi tổ tuần tra đang điều tiết giao thông, kiểm soát xử lý vi phạm thì phát hiện Dương Trí Tài điều khiển xe máy đi từ hướng cầu Bình Điền về vòng xoay An Lạc đang dừng chờ đèn đỏ có biểu hiện nghi vấn.

Đại úy NTQ liền ra hiệu, yêu cầu Tài lái xe vào lề đường để kiểm tra hành chính. Lúc này, Tài cho xe chạy chậm hướng vào lề đường theo sự chỉ dẫn của anh Q.

Khi gần đến chốt kiểm tra, nhớ đến việc mình không có giấy phép lái xe và sợ bị lập biên bản xử phạt, Tài liền tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, anh Q dùng tay nắm vào cánh tay trái của Tài để giữ lại nhưng Tài vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Anh Q bị mất thăng bằng nên bám vào yên phía sau xe và yêu cầu Tài dừng xe lại. Tài nghĩ nếu tiếp tục tăng ga bỏ chạy thì anh Q sẽ buông tay ra nên Tài tiếp tục chạy.

Khi Tài lái xe được khoảng 100 mét thì anh Q ngồi lên được trên yên xe và yêu cầu Tài điều khiển xe vào lề đường. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và đưa Tài về trụ sở công an làm việc.

Bị can Dương Trí Tài bị VKSND Khu vực 10 - TP.HCM truy tố theo khoản 1 Điều 330 BLHS về tội chống người thi hành công vụ, với khung hình phạt đến 3 năm tù.

Về dân sự, anh NTQ không yêu cầu bồi thường. Bị can Tài không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, bị can phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.