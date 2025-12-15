Từ 23 giờ ngày 19-12 cấm xe qua hầm sông Sài Gòn, người dân di chuyển theo lộ trình nào? 15/12/2025 15:24

(PLO)- Từ 23 giờ ngày 19-12 đến 4 giờ ngày 20-12, cấm tất cả các phương tiện giao thông lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn.

Ngày 15-12, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông qua hầm sông Sài Gòn phục vụ công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động đường hầm sông Sài Gòn.

Theo PC08, dự kiến từ tối ngày 19 đến sáng ngày 20-12-2025, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sẽ triển khai thực hiện công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động theo đúng quy trình.

Ảnh: THY LAN

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong trong đường hầm sông Sài Gòn và đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian thực hiện công tác vận hành hệ thống chữa cháy tự động, từ 23 giờ ngày 19-12 đến 4 giờ ngày 20-12 cấm tất cả các phương tiện giao thông lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn.

PC08 thông báo lộ trình thay thế như sau:

Hướng từ TP Thủ Đức sang quận 1 (theo địa danh cũ) lưu thông theo lộ trình đường: Mai Chí Thọ – Tố Hữu – R12 – cầu Ba Son – Lê Duẩn – Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Kiệt;

Hướng từ quận 1 sang TP Thủ Đức (theo địa danh cũ) lưu thông theo lộ trình đường: Võ Văn Kiệt – song hành Võ Văn Kiệt – Võ Văn Kiệt – Tôn Đức Thắng – cầu Ba Son - R12 – Tố Hữu – Mai Chí Thọ.

PC08 khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông khi đến gần khu vực này cần giảm tốc độ, chú ý lộ trình thay thế và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực này.