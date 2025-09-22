Từ người giao hàng đến CEO kiến tạo hệ sinh thái ngành Dược 22/09/2025 09:07

(PLO)- Từ một sinh viên nghèo, ông Võ Quang Phúc đã trải qua hành trình đầy nghị lực, không chỉ xây dựng một doanh nghiệp uy tín mà còn tiên phong tạo ra sân chơi chung.

Mô hình “Hội quán cà phê kết nối ngành Dược” đầu tiên tại Việt Nam ra đời, mang theo tâm huyết của một doanh nhân mong muốn biến sự cạnh tranh thành liên kết bền vững.

Ít ai biết rằng người đàn ông chững chạc, CEO của một doanh nghiệp Dược đạt nhiều giải thưởng uy tín, lại có một hành trình khởi nghiệp bắt đầu từ vị trí của một người giao hàng. Đó là câu chuyện về ông Võ Quang Phúc, Chủ tịch HĐQT Mekong JSC, một người đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng lớn lao: xây dựng một "ngôi nhà chung" cho cộng đồng Dược Việt Nam.

Hành trình 15 năm và bài học từ kinh doanh

Năm 2008, sau khi rời giảng đường trường Đại học Tôn Đức Thắng với hình ảnh một sinh viên năng nổ trong các hoạt động Đoàn, ông Võ Quang Phúc đã chọn một lối đi khác biệt. Anh gia nhập DKT International, một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực y tế công cộng, chuyên về kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS. Năm năm lăn lộn với công việc đầy tính nhân văn nhưng cũng không ít thử thách đã hun đúc trong anh một tinh thần không ngại gian khó.

Năm 2013, với tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, ông thành lập Công ty Cổ phần phát triển thương mại Mekong Việt Nam (Mekong JSC), một cái tên gắn liền với tuổi thơ sông nước miền Tây của mình. Chặng đường đầu tiên không hề dễ dàng. Ông từng không ít lần thất bại vì thiếu kinh nghiệm. Nhưng chính những bài học kinh doanh đó đã tạo nên một nền tảng khác biệt, giúp ông nhận ra một triết lý quan trọng: “khách hàng là trọng tâm, không có đối thủ lâu dài, chỉ có lợi ích bền vững”.

Từ triết lý đó, Mekong JSC dưới sự điều hành của ông đã từng bước gặt hái thành công. Công ty liên tục được vinh danh với các giải thưởng lớn như Top 100 Thương hiệu uy tín năm 2016, Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2019, Top 10 Thương hiệu mạnh Quốc Gia năm 2020, và gần đây là Top 10 công ty có môi trường làm việc tốt nhất ASEAN năm 2023.

Ông Võ Quang Phúc,Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển thương mại Mekong Việt Nam tại 1 buổi tọa đàm do báo Pháp Luật TPHCM tổ chức (người thứ 5 từ phải qua).

CPI Coffee: Khi lợi ích bền vững thay thế cạnh tranh

Sau hơn 15 năm trong ngành, ông Phúc luôn trăn trở về một cộng đồng Dược kết nối chặt chẽ và vững mạnh hơn. Ông nhận thấy các doanh nghiệp vẫn còn hoạt động rời rạc, thiếu một không gian chung để giao lưu, học hỏi thân tình mà không đặt nặng vấn đề kinh tế. Ý tưởng về một sân chơi chung bùng lên mạnh mẽ sau khi ông tham gia một buổi gặp gỡ kết nối doanh nghiệp và nhận thấy hiệu quả to lớn mà nó mang lại.

Từ đó, dự án “Hội quán Café kết nối ngành Dược - CPI Coffee” ra đời vào ngày 5-3-2024 tại vị trí đắc địa liền kề Trung Tâm Dược Phẩm Và Trang Thiết Bị Y Tế (TP.HCM), CPI Coffee không chỉ là một quán cà phê. Đây là một hệ sinh thái thu nhỏ, nơi quy tụ các doanh nghiệp từ sản xuất Dược, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, trang thiết bị y tế, nguyên liệu, bao bì, thiết kế cho đến marketing, truyền thông và phân phối.

Ông Phúc chia sẻ: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau... CPI Coffee ra đời với tâm huyết xây dựng cộng đồng Dược kết nối, là nơi các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và mang lại lợi ích kinh tế bền vững”.

Mô hình này được xem là lời giải cho bài toán tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả. Doanh nghiệp có thể trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tổ chức các buổi workshop, và trực tiếp tìm kiếm đối tác tin cậy ngay tại hội quán. Đặc biệt, dự án còn mở ra cơ hội cho các bạn trẻ tâm huyết muốn khởi nghiệp ngành Dược với số vốn nhỏ, được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái chuyên nghiệp từ pháp lý đến truyền thông. Với quan điểm cùng nhau phát triển “Hãy trân trọng đối thủ, chính họ cho ta động lực để vượt qua”, ông Võ Quang Phúc và CPI Coffee đã và đang góp phần tạo nên một sân chơi ngành Dược công bằng, minh bạch, phát triển lâu dài bền vững.