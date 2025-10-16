Từ vụ thanh niên cấp cứu vì đi tăng kích thước 'cậu nhỏ', bác sĩ khuyên gì? 16/10/2025 06:02

(PLO)- Đằng sau các phương pháp tăng kích thước dương vật tiềm ẩn không ít rủi ro cho sức khỏe.

Trong xã hội hiện đại, nhiều nam giới ngày càng quan tâm đến sức khỏe sinh lý và hình thể, đặc biệt là kích thước dương vật. Lo ngại “cậu nhỏ” không đủ lớn, không ít người đã tìm đến các loại thuốc, gel, dụng cụ, thậm chí tiến hành phẫu thuật...

Tuy nhiên, đằng sau những cách làm ấy tiềm ẩn không ít rủi ro cho sức khỏe.

Thuốc uống - nhiều hứa hẹn nhưng thiếu bằng chứng

Một số loại thuốc được tiếp thị với công dụng “tăng cường hormone” hay “kích thích máu dồn xuống dương vật” thường khiến nhiều người tin rằng đây là phương pháp đơn giản và tiện lợi nhất. Một số sản phẩm chứa nhân sâm, bạch quả, L-arginine hoặc thậm chí hormone tổng hợp.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bất kỳ nghiên cứu khoa học nào chứng minh uống thuốc có thể làm dương vật to ra ở những người bình thường. Trái lại, việc tự ý bổ sung hormone có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng gan, thận, làm nổi mụn, rụng tóc, thậm chí gây vô sinh.

Gel bôi và kem thoa - tác động tạm thời

Một nhóm sản phẩm khác cũng rất phổ biến là gel bôi và kem thoa. Chúng thường được quảng cáo có thể “làm lớn tức thì” hoặc “kéo dài thời gian”.

Thực chất, hầu hết các loại gel này chỉ chứa chất gây tê nhẹ, giúp nam giới giảm cảm giác ở quy đầu và kéo dài thời gian xuất tinh. Điều này có thể tạo ra ảo giác rằng “cậu nhỏ” trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hoàn toàn không làm thay đổi kích thước thật sự.

Thậm chí, một số loại gel có chứa hóa chất hoặc hormone chưa được kiểm định có thể gây viêm da, bỏng rát, loét niêm mạc.

Dụng cụ kéo dài và bơm hút chân không - hiệu quả rất hạn chế

Nhiều nam giới cũng tìm đến các dụng cụ cơ học như bộ kéo dài dương vật (extender) hay bơm hút chân không. Về nguyên lý, các thiết bị này tạo lực kéo hoặc áp lực hút nhằm làm dương vật “giãn” ra.

Một số nghiên cứu cho thấy nếu sử dụng kiên trì trong nhiều tháng, extender có thể giúp tăng chiều dài thêm khoảng 1-1,5 cm. Tuy nhiên, hiệu quả này rất khiêm tốn so với công sức và sự khó chịu mà người dùng phải chịu đựng. Không ít trường hợp bị đau, bầm tím, rối loạn lưu thông máu.

Trong khi đó, bơm hút chân không chủ yếu được dùng trong điều trị rối loạn cương, giúp máu dồn xuống dương vật tạm thời để có thể quan hệ. Nhưng tác dụng chỉ duy trì trong thời gian ngắn, hoàn toàn không làm dương vật to hơn vĩnh viễn.

Việc lạm dụng các thiết bị này dễ dẫn đến tụ máu, phù nề và nguy cơ giảm khả năng cương dương lâu dài.

Phẫu thuật - nhiều rủi ro hơn lợi ích

Một số nam giới tìm đến biện pháp mạnh mẽ hơn là phẫu thuật: cắt dây chằng treo dương vật để phần nằm trong cơ thể lộ ra nhiều hơn, hoặc bơm mỡ, tiêm filler để tăng chu vi.

Ở một số trường hợp đặc biệt như dương vật quá nhỏ bất thường, dương vật lún hay dị tật bẩm sinh, phẫu thuật có thể mang lại lợi ích thật sự. Nhưng với những người bình thường, nguy cơ thường vượt xa lợi ích.

Nhiễm trùng, sẹo xấu, mất thẩm mỹ, rối loạn cương, giảm cảm giác tình dục... là những biến chứng hoàn toàn có thể xảy ra. Nhiều ca tiêm filler hoặc ghép mỡ bị vón cục, biến dạng, khiến nam giới mất tự tin hơn cả trước khi phẫu thuật.

Lời khuyên dành cho nam giới

Kích thước dương vật là điều khiến nhiều nam giới bận tâm, nhưng sự thật là phần lớn đều nằm trong giới hạn hoàn toàn bình thường. Việc quá ám ảnh dễ khiến đàn ông rơi vào vòng xoáy của những lời quảng cáo hoa mỹ, cuối cùng lại “tiền mất tật mang”.

Thay vì mạo hiểm với các sản phẩm và dịch vụ không rõ nguồn gốc, nam giới nên chủ động khám tại các cơ sở y tế uy tín nếu cảm thấy có bất thường thật sự. Các bác sĩ chuyên khoa nam học sẽ giúp đánh giá tình trạng, đưa ra tư vấn chính xác và an toàn, đồng thời hướng dẫn các biện pháp cải thiện sức khỏe sinh lý phù hợp.

Đặc biệt, việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân bằng, tập luyện thể thao, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia và thuốc lá cũng là yếu tố quan trọng để cải thiện sức khỏe sinh lý. Khi cơ thể khỏe mạnh, ham muốn và bản lĩnh nam giới sẽ được củng cố, giúp cuộc sống thăng hoa hơn.

Bác sĩ NGUYỄN VĂN PHÚC

Khoa Nam học - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108