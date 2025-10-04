Thanh niên cấp cứu vì đi tăng kích thước 'cậu nhỏ' ở thẩm mỹ viện 'chui' 04/10/2025 20:35

(PLO)- Vì tin lời quảng cáo, nam thanh niên đến cơ sở thẩm mỹ viện không phép làm tăng kích thước "cậu nhỏ" nhưng sau đó phải đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Ngày 4-10, Công an phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, đang phối hợp với cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý một cơ sở thẩm mỹ viện không phép trên địa bàn.

Theo thông tin từ Công an phường Tam Hiệp, ngày 1-10, sau khi xem quảng cáo trên mạng, anh NVA đã đến thẩm mỹ viện AI+ trên đường Phan Trung, phường Tam Hiệp, để làm dịch vụ tăng kích thước dương vật.

Dụng cụ mà nhân viên của cơ sở thẩm mỹ viện dùng để tăng kích thước "cậu nhỏ" cho khách hàng. Ảnh: CATH

Tại đây, anh A được các nhân viên tư vấn và tiêm một loại dung dịch "lạ" chưa xác định vào bộ phận sinh dục khiến sau đó bị sưng to, đau nhức. Anh A phải vào bệnh viện Đồng Nai cấp cứu, điều trị.

Sau khi nhận được phản ánh, Công an phường Tam Hiệp đã kiểm tra cơ sở. Điều bất ngờ tất cả nhân viên đều chưa có bất kỳ bằng cấp chuyên môn nào. Cơ sở thẩm mỹ AI+ cũng không có giấy phép hoạt động.

Tất cả nhân viên khai nhận tự học nghề tại các cơ sở spa.

Công an phường Tam Hiệp đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm.