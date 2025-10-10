Để Cần Giờ thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM - Bài 1 Từ “vùng trũng hạ tầng” đến cửa ngõ phát triển vùng Nam Bộ 10/10/2025 05:38

(PLO)- Từ một nơi gần như là “góc kẹt” ven biển, Cần Giờ đang trỗi dậy mạnh mẽ, thu hút loạt dự án tỉ đô, nơi hội tụ của ba trụ cột hạ tầng chiến lược của vùng Nam Bộ: Đường sắt, đường bộ, đường thủy.

LTS: Đẩy nhanh khu đô thị biển Cần Giờ, làm cầu Cần Giờ, phát triển cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, đường ven biển… là một trong những nhiệm vụ được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Mới đây, đề xuất xây dựng đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu (TP.HCM) đang thắp lên kỳ vọng phá vỡ thế “ốc đảo” bế tắc của Cần Giờ, giải tỏa các điểm nghẽn phát triển kéo dài, mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới cho toàn bộ vùng kinh tế phía Nam.

Cần Giờ: Miền ven biển chỉ kết nối bằng “đôi ba” chuyến phà

Trên bản đồ phát triển vùng, Cần Giờ giữ vị trí chiến lược khi đóng vai trò là cầu nối tự nhiên giữa trung tâm TP.HCM với Vũng Tàu, chuỗi cảng biển, khu công nghiệp trải dài từ Long An đến Bà Rịa. Về mặt địa lý, vùng đất này chính là “nút giao” của hành lang kinh tế biển Đông Nam Bộ, cửa ngõ duy nhất hướng ra biển của TP.HCM cũ.

Muốn qua Cần Giờ bắt buộc phải đi phà Bình Khánh khiến Cần Giờ khó phát triển xứng tầm. Ảnh: NN

Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, thế mạnh này bị kìm hãm vì hạ tầng thiếu kết nối. Từ trung tâm TP.HCM muốn đến Cần Giờ thì qua sông Soài Rạp nhưng muốn qua sông phải “lụy” phà Bình Khánh, còn từ Vũng Tàu muốn qua Cần Giờ cũng phải đi bằng phà biển.

Người dân muốn đến Cần Giờ buộc phải đi qua phà. Ảnh: N.N

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp thương mại dịch vụ du lịch cộng đồng Thiềng Liềng, cho biết: “Rào cản lớn nhất của Cần Giờ chính là sự thiếu kết nối liền mạch. Thêm chi phí đi phà cũng làm giảm tính cạnh tranh của du lịch Cần Giờ”.

Tăng thêm phà Bình Khánh kết nối Cần Giờ Ông Nguyễn Thanh Đoàn, Chủ tịch UBND xã Bình Khánh, TP.HCM, cũng nhìn nhận trong bối cảnh nhu cầu di chuyển từ trung tâm TP đến Cần Giờ và đặc biệt là việc phát triển du lịch ngày càng tăng cao, việc bổ sung thêm phương tiện vận chuyển trên tuyến phà Bình Khánh là giải pháp trước mắt trong lúc chờ hạ tầng giao thông là vô cùng cần thiết. Để giải bài toán này, cuối tháng 9, Công ty Cổ phần Đô thị du lịch Cần Giờ đã đề xuất tài trợ ba phà công suất 200 tấn để giảm áp lực cho phà Bình Khánh (ảnh) trong khi chờ cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt trên cao quận 7 cũ - Cần Giờ. UBND TP.HCM cũng đã có văn bản truyền đạt ý kiến lãnh đạo TP ủng hộ chủ trương tài trợ phương tiện phà này.

“Giá vé phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu cho xe máy là 50.000 đồng/xe, ô tô từ 350.000 đồng đến 800.000 đồng tùy loại, tần suất hoạt động của phà khoảng 60 phút/chuyến và kết thúc cuối ngày khiến người dân và du khách bị động về thời gian. Việc phụ thuộc vào lịch trình của phà khiến mọi kế hoạch kinh doanh, du lịch hay giao thương đều gặp khó khăn” - bà Tuyết nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, bà Bùi Thị Ánh Hồng, chủ một doanh nghiệp dịch vụ lưu trú tại Vũng Tàu, chỉ rõ thực trạng: Nếu đi từ trung tâm TP.HCM tới Vũng Tàu bằng đường bộ qua Quốc lộ 51, quãng đường có thể kéo dài đến hơn 100 km và phải mất gần 3 tiếng đồng hồ do thường xuyên ùn tắc. Phương án vòng qua phà Cát Lái tuy rút ngắn một đoạn nhưng không cải thiện đáng kể thời gian.

“Khoảng cách giữa TP.HCM và Vũng Tàu không quá xa nhưng đường kết nối hai địa phương lại không thuận lợi. Việc phải đi đường vòng, trung chuyển qua nhiều chặng không chỉ là rào cản với người dân mà còn là điểm nghẽn lớn cho sự phát triển du lịch và đầu tư” - bà Hồng nhấn mạnh.

Đầu tư hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện hành lang phát triển vùng

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM, cho biết đơn vị đã cảnh báo về nguy cơ tắc nghẽn nghiêm trọng ở phà Bình Khánh nếu không sớm nâng cấp hoặc bổ sung phương tiện. Đặc biệt, lưu lượng ô tô ngày càng tăng khiến phà hiện hữu không còn đủ năng lực vận chuyển, dễ dẫn đến ùn tắc tại hai đầu bến, tiềm ẩn rủi ro vận hành.

Vì vậy, việc cần có cây cầu nối liền hai bờ sông Soài Rạp là hết sức cần thiết lúc này.Nếu có cầu Cần Giờ, đây được xem là đòn bẩy kích hoạt làn sóng phát triển toàn diện về phía nam TP.HCM.

Đường Rừng Sác, con đường độc đạo xuống Cần Giờ hiện nay. Ảnh: Nguyễn Tiến

Song song đó, nút giao giữa đường Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành đang bước vào giai đoạn triển khai, mở ra một hướng kết nối chiến lược mới giữa Cần Giờ với các khu vực năng động như Đồng Nai, miền Tây Nam Bộ, qua đó phát triển vùng Nam Bộ.

Khi đi vào vận hành, nút giao này sẽ tạo trục di chuyển xuyên suốt từ miền Tây và Đông Nam Bộ đến Cần Giờ thông qua tuyến đường vành đai 3 TP.HCM - cao tốc Bến Lức - Long Thành - đường Rừng Sác.

Một trong những át chủ bài nữa về hạ tầng là tuyến đường sắt tốc độ cao quận 7 (cũ) - Cần Giờ, với vận tốc lên đến 350 km/giờ, nhanh nhất Việt Nam. Tuyến đường sắt tốc độ cao dài 48,5 km này sẽ rút ngắn thời gian từ khu vực trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ xuống còn 12 phút, biến khoảng cách từng xa xôi trở thành chuyện của vài phút.

Tuyến đường sắt này không chỉ là một tuyến giao thông đơn thuần, mà còn là xương sống cho đô thị du lịch - logistics - nghỉ dưỡng, dẫn thẳng đến dự án đô thị biển Cần Giờ đang được triển khai.

Các tuyến đường kết nối từ Cần Giờ đi các vùng lân cận sẽ là cơ hội để khu vực này ngày càng phát triển.

Ngoài ra, dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu đang được Tập đoàn Vingroup đề xuất nghiên cứu cũng khiến bức tranh giao thông Cần Giờ được hoàn thiện. Khi hoàn thành, quãng đường từ Cần Giờ đến Vũng Tàu sẽ rút ngắn từ hơn 4 giờ còn chục phút. Đây sẽ là cú hích chiến lược cho hành lang kinh tế ven biển phía đông, nối liền Hàm Tân, Bà Rịa-Vũng Tàu cũ với trung tâm TP.HCM một cách liền mạch.

ThS Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TP.HCM, cho rằng bất kể dự án xây dựng cầu hay đường nào cũng đều hướng đến mục đích tạo thuận lợi cho người dân và các đơn vị vận tải.

“Cần Giờ hiện có đặc thù về du lịch là vùng sinh quyển ngập mặn mà không phải nơi nào cũng có được. Các tuyến đường kết nối từ Cần Giờ đi các vùng lân cận sẽ là cơ hội để Cần Giờ ngày càng phát triển. Khách du lịch sẽ chọn đây là điểm dừng chân nhiều hơn khiến khu vực có thể vươn mình trở thành trung tâm du lịch - kinh tế biển mới của TP.HCM” - ThS Tính nói.

Điểm đến hàng đầu TP.HCM

Với hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, khoảng cách giữa Cần Giờ - Vũng Tàu - trung tâm TP.HCM sẽ được rút ngắn đáng kể, mở ra tuyến du lịch ven biển sôi động, nơi du khách có thể dễ dàng di chuyển, vui chơi và mua sắm.

Cần Giờ khi đó sẽ không còn lạc lõng mà trở thành siêu điểm đến hàng đầu của TP.HCM và khu vực, đồng thời mang đến cho người dân TP lựa chọn mới về không gian sống, làm việc gần biển, kết nối thuận tiện với các đô thị trung tâm. Trong tương lai, cả người dân TP.HCM, Vũng Tàu hay miền Tây đều có thể chọn đi qua Cần Giờ như tuyến giao thông du lịch chính thay vì những cung đường vòng như hiện nay.

Đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa-Vũng Tàu đang được đề xuất nghiên cứu đầu tư.

Bên cạnh đó, TP.HCM và các địa phương cũng đang nghiên cứu tuyến đường ven biển dài 941 km, kết nối chín tỉnh, thành từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Kiên Giang, đi qua Cần Giờ như một mắt xích trung tâm.

Với hạ tầng đường thủy, Cần Giờ dần khẳng định vị thế trung tâm cảng biển chiến lược của TP.HCM. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM tiếp tục định hướng phát triển cụm cảng, logistics thông minh Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ.•