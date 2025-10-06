Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Trung ương XIV 06/10/2025 10:43

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá việc biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương khóa XIV là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV và sự phát triển của đất nước

Sáng 6-10, phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị diễn ra trong khí thế cách mạng đang dâng cao, lòng tin của Nhân dân ngày càng được củng cố khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Người đứng đầu Đảng đã dành thời gian lưu ý một số điểm trọng tâm để các đại biểu nghiên cứu, xem xét, đóng góp ý kiến và thực hiện quyền của Đảng viên, trách nhiệm của Ủy viên Trung ương tại Hội nghị lần này.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13, Trung ương khóa XIII. Ảnh: VGP

Lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương XIV

Về Công tác nhân sự Đại hội, Tổng Bí thư cho biết đến ngày 20-8, đã có 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV và gửi kết quả về Tiểu Ban Nhân sự.

Căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng và ý kiến thẩm định, thẩm tra, rà soát, kết luận bổ sung của các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị đã thảo luận, đánh giá toàn diện, thống nhất danh sách và tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự theo quy định.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV (tái cử và tham gia lần đầu).

“Tại Hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Trung ương cho ý kiến đối với tờ trình về kết quả và phương án giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, tham gia Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIV và lấy phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Ủy Ban kiểm tra Trung ương khóa XIV theo quy định” - Tổng Bí thư nói.

Ông đánh giá đây là công việc "đặc biệt hệ trọng", "then chốt của then chốt", là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

“Đề nghị các ủy viên khi lựa chọn giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng và các quy định liên quan” - Tổng Bí thư nói và yêu cầu phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Đồng thời, cân đối, hài hòa giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển.

Ông nhấn mạnh cần đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm cơ sở, thước đo trong lựa chọn. Yêu cầu căn cốt trong lựa chọn nhân sự là phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc; gần dân, trọng dân, vì dân.

“Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay rất chú trọng yếu tố "Đức - Sức - Tài". Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương” - Tổng Bí thư nói thêm.

Đối với nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Bí thư lưu ý cần lựa chọn giới thiệu những cán bộ bản lĩnh, công tâm, am hiểu pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, "trong sáng như gương, sắc bén như gươm", thực sự là thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VGP

Góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIV

Một nội dung quan trọng khác, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần, nhất là những nội dung đã được nhất trí thông qua tại Hội nghị Trung ương 11 và Hội nghị Trung ương 12. Nội dung các Văn kiện cơ bản đã đáp ứng yêu cầu để trình Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu phấn đấu xây dựng văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường phát triển năm năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong năm năm tới mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

“Tiểu ban Văn kiện đã chắt lọc, bổ sung những nội dung cốt lõi của bảy nghị quyết Bộ Chính trị mới ban hành vào Báo cáo chính trị và xác định, đến nay có 17 điểm mới trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV”- Tổng Bí thư cho biết và đề nghị Hội nghị tiếp tục cho ý kiến hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện vì “mỗi lần góp ý là một lần chúng ta trưởng thành, là một lần Văn kiện được hoàn chỉnh”.

Cụ thể, ông đề nghị tập trung vào 5 nội dung trọng tâm.

Đầu tiên, khẳng định vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng "là đạo đức, là văn minh" như lời Bác dạy; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Kế đó, những vấn đề như lý luận về đường lối đổi mới; tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; phân cấp phân quyền; bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; giải quyết vấn đề nhà nước - thị trường - xã hội; văn hóa - con người; giáo dục, đào tạo; y tế... cũng được thiết kế phù hợp trong nội dung các Văn kiện.

Nhiệm vụ tiếp theo là xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính, xác định đây là nội dung trung tâm của mô hình phát triển đất nước. Tiếp tục hoàn thiện mô hình nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước; xác định rõ hơn vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; coi phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Thứ tư, những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ 40 năm đổi mới. Và thứ năm là bổ sung nội dung cho định hướng Tự chủ chiến lược, Đổi mới mô hình phát triển, Tư duy hạch toán hiệu quả trong phát triển đất nước.

Theo Tổng Bí thư, nội dung Chương trình hành động của Trung ương Đảng đã được Tiểu ban văn kiện thiết kế theo phương châm bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, đồng thời đảm bảo phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế.

Những nội dung đó được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, đề án, công trình, dự án có phân công trách nhiệm cụ thể, rõ nguồn lực, tiến độ và các điều kiện cần thiết để thực hiện...và phải "cân-đo-đong-đếm" được trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, đây là nội dung rất mới, rất cần sát thực tế, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VGP

Biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống

Đề cập đến nhóm vấn đề Kinh tế - Xã hội, Tổng Bí thư Tô lâm đánh giá nhìn tổng thể, bức tranh kinh tế- xã hội năm 2025 với gam màu sáng là chủ đạo, tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề trong nội tại nền kinh tế phải quan tâm, giải quyết để tăng trưởng và phát triển bền vững hơn.

Tổng Bí thư đề nghị Trung ương thảo luận, cho ý kiến định hướng lớn để Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và giai đoạn tới. Những nội dung này thực hiện theo tinh thần “nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường phát triển đất nước với phương châm "ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững”.

Ông đề nghị Hội nghị thảo luận vào sáu trọng tâm. Thứ nhất, giữ ổn định vĩ mô với việc điều hành tài khóa-tiền tệ linh hoạt, phối hợp nhịp nhàng, củng cố niềm tin thị trường.

Thứ hai, thúc đẩy ba động lực tăng trưởng là đầu tư-tiêu dùng-xuất khẩu, tạo không gian mới từ liên kết vùng và đô thị hóa chất lượng cao.

Thứ ba, chuyển đổi số-chuyển đổi xanh, đưa dữ liệu thành tài nguyên, kinh tế số thành động cơ; năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn thành chân kiềng bền vững.

Thứ tư, nâng năng suất-chất lượng-tiêu chuẩn: thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; nâng chuỗi giá trị và nội địa hóa.

Thứ năm, phát triển thị trường vốn, lao động, khoa học-công nghệ, bất động sản theo hướng an toàn-minh bạch-hiệu quả.

Thứ sáu, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt chương trình phát triển 11 công nghệ chiến lược đã được nêu ra trong Nghị quyết 57 để tăng cường tính tự chủ về khoa học, công nghệ.

Cuối bài phát biểu, Tổng Bí thư nhấn mạnh khí thế cách mạng dâng cao không đến từ lời nói, từ cảm nhận mà phải đến từ kết quả cụ thể, đến từ "mâm cơm của mỗi gia đình", đến từ hành động "sữa để em thơ, lụa tặng già".

Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới. Trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, "biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống".

Với trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, Tổng Bí thư đề nghị mỗi Ủy viên Trung ương nêu cao tinh thần gương mẫu, làm việc thực chất, hiệu quả, giữ vững kỷ cương-kỷ luật, "việc hôm nay chớ để ngày mai", "nói đi đôi với làm", "đã nói là làm" quyết tâm để Hội nghị Trung ương lần thứ 13 thành công thực chất, tạo đà cho sự thành công của Đại hội XIV của Đảng.