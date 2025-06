Ứng viên nặng ký… rớt hạng V-League 15/06/2025 13:43

Vòng 25 V-League 2024-2025 diễn ra cùng lúc 17 giờ, ngày 15-6 chứng kiến trận đấu mang ý nghĩa sống còn giữa SL Nghệ An và HA Gia Lai trên sân Vinh. Dù từng là biểu tượng cho triết lý bóng đá trẻ của Việt Nam, nhưng giờ đây, cả hai đội bóng lại rơi vào cảnh chật vật, cạnh tranh cho suất trụ hạng.

Hai lò đào tạo trẻ vang bóng góp mặt trong một trận cầu buồn khi SL Nghệ An và HA Gia Lai từng được ca ngợi là những cái nôi sản sinh tài năng cho bóng đá Việt Nam. Dàn cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn” của họ trong nhiều năm là trụ cột của các đội tuyển quốc gia. Nhưng hiện tại, thực tế phũ phàng đang bủa vây hai đại diện của bóng đá trẻ. Tổng số điểm sau 24 vòng của SL Nghệ An và HA Gia Lai cộng lại mới chỉ là 49 – còn thấp hơn cả Nam Định (51 điểm), đội bóng đang dẫn đầu bảng.

Thực tế này cho thấy sự chênh lệch rõ ràng giữa các CLB đầu tư mạnh mẽ vào lực lượng ngoại binh và nội binh chất lượng, với các đội trẻ hóa nhưng thiếu chiều sâu lẫn kinh phí. HA Gia Lai đã trụ hạng sau vòng 24, SL Nghệ An vẫn chưa an toàn nhưng có cơ hội lớn. Bóng chưa lăn nhưng khi gặp đội bóng đã hết mục tiêu trên sân Vinh, thầy trò HLV Phan Như Thuật dễ dàng biết cách giành trọn 3 điểm. Và nếu SL Nghệ An giành chiến thắng, trong khi Bình Định và SHB Đà Nẵng không có kết quả thuận lợi, đội bóng xứ Nghệ sẽ chính thức trụ hạng trước vòng cuối.

SL Nghệ An sẽ biết làm gì để thắng HA Gia Lai cạn động lực ở sân Vinh. Ảnh: CCT.

Vòng áp chót cũng lộ diện ứng viên nặng ký… rớt hạng V-League khi nhà đương kim á quân Bình Định đang ở trong ngõ cụt. Mới năm ngoái, đội bóng đá Võ thênh thang về đích với thế kèo trên rất nhiều đối thủ, thì chỉ vài tháng sau, họ không còn là một CLB đáng gờm nữa. Chỉ với 21 điểm sau 24 vòng, Bình Định bằng điểm với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng nhưng xếp trên nhờ hiệu số. Vấn đề là nếu hai đội kết thúc mùa giải bằng điểm, SHB Đà Nẵng sẽ xếp trên nhờ thắng đối đầu cả lượt đi lẫn về.

Vòng đấu này, Bình Định phải chơi trên sân Thống Nhất gặp chủ nhà TP.HCM – một đối thủ cũng khát điểm và chưa chính thức an toàn. CLB TP.HCM dù vừa trải qua chuỗi 5 trận toàn thua nhưng đã tháo gỡ khó khăn tài chính, giúp tinh thần cầu thủ khởi sắc hơn. Ngược lại, Bình Định không có nội binh nổi bật, ngoại binh quá yếu, lực lượng già cỗi và phong độ chạm đáy. Nếu thất bại, thầy trò HLV Trần Minh Chiến nhiều khả năng rơi xuống đáy bảng, nhất là khi vòng cuối họ phải tiếp Hà Nội – đội đang cạnh tranh ngôi á quân.

Một ứng viên nặng ký… rớt hạng V-League khác là SHB Đà Nẵng, hoặc buộc họ phải đá thêm trận play off gặp đội xếp thứ nhì của giải hạng Nhất. Đội bóng sông Hàn ban đầu tưởng chừng đã buông xuôi, nhưng lại đang trở thành ẩn số lớn. Vòng 25, SHB Đà Nẵng làm khách trước Hà Tĩnh – đội bóng đã hết mục tiêu và liên tiếp để thua trước các đối thủ cạnh tranh trụ hạng như Quảng Nam hay SL Nghệ An. Vì thế, SHB Đà Nẵng nếu giành chiến thắng sẽ mang về lợi thế tâm lý lớn trước trận “chung kết ngược” gặp SL Nghệ An ở lượt cuối.

SHB Đà Nẵng có thể sẽ không rớt hạng trực tiếp. Ảnh: CCT.

Nhìn chung ở vòng này, SL Nghệ An có nhiều cơ hội nhất để tự cứu mình, khi đội khách HA Gia Lai sẽ chơi theo kiểu… thử nghiệm. Trong khi đó, Bình Định và TP.HCM như hai người cùng khổ quyết chiến vì chiếc phao trụ hạng. Riêng với SHB Đà Nẵng vừa có khả năng thắng trận cao, vừa “tọa sơn quan hổ đấu” để tung cú đấm quyết định

Hiện có đến 5 đội bóng trên lý thuyết vẫn còn khả năng xuống hạng. Nhưng với lịch thi đấu khó khăn nhất, Bình Định đang là ứng viên nặng ký… rớt hạng V-League cao nhất, trừ khi họ thể hiện tinh thần chiến đấu như ở trận hòa Thanh Hóa 1-1 (phút bù giờ) hay trận rượt đuổi điểm số nghẹt thở với Viettel.

Vòng 25 vào chiều 15-6 không chỉ là câu chuyện 90 phút trên sân, mà còn là điểm tựa hay vực thẳm cho cả một mùa giải. Ai bền bỉ hơn, ai bản lĩnh hơn, người đó sẽ sống sót. Và như thường lệ ở V-League, chẳng có gì là không thể.