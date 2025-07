Uống cà phê thế nào để tốt cho gan? 08/07/2025 08:55

Theo Times Now, trong bối cảnh tỷ lệ mắc các bệnh lý gan, đặc biệt là gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) ngày càng gia tăng do béo phì, tiểu đường và chế độ ăn thiếu lành mạnh, nhiều người đang tìm kiếm những giải pháp đơn giản mà hiệu quả để bảo vệ sức khỏe gan. Và cà phê, nếu dùng đúng cách, chính là một trong số đó.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Cureus cho thấy, uống đều đặn 3–4 ly cà phê mỗi ngày có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, ổn định đường huyết và làm giảm nguy cơ mắc NAFLD (nay còn gọi là MASLD, bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa).

Không chỉ vậy, cà phê còn có tác dụng làm chậm tiến triển của các bệnh lý nghiêm trọng như xơ gan, xơ hóa và viêm gan siêu vi B, C.

Vậy uống cà phê thế nào để tốt cho gan?

- Chọn cà phê đen nguyên chất, không thêm đường hoặc sữa đặc có đường. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người đang gặp vấn đề về gan hoặc chuyển hóa.

- Ưu tiên cà phê pha lọc (như drip hoặc pour-over) thay vì cà phê hòa tan. Phương pháp này không chỉ giữ trọn hương vị mà còn giúp loại bỏ các hợp chất như cafestol và kahweol, vốn có thể làm tăng cholesterol 'xấu' trong máu.

- Hạn chế uống cà phê pha sẵn nhiều đường, kem béo hoặc siro, vì chúng có thể làm mất đi lợi ích vốn có của cà phê và gây hại cho gan về lâu dài.

Uống cà phê đúng cách có thể hỗ trợ gan khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Cà phê, nếu được sử dụng đúng cách, không chỉ là thức uống giúp bạn tỉnh táo mỗi sáng mà còn là "lá chắn tự nhiên" bảo vệ gan khỏi những tổn thương âm thầm. Một thói quen nhỏ, nếu được điều chỉnh hợp lý, có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe của bạn.