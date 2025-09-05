Vận chuyển trái phép 362 viên kim cương vào Việt Nam 05/09/2025 14:59

(PLO)- Một nam thanh niên Ấn Độ vận chuyển trái phép 362 viên kim cương giao cho khách ở Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 5-9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Dapale Alkesh Kashinath (quốc tịch Ấn Độ) 7 năm tù về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Cáo trạng xác định ngày 25-10-2024, Công an TP.HCM phối hợp với Đội thủ tục hành lý nhập khẩu - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình cũ kiểm tra hành khách Dapale Alkesh Kashinath, nhập cảnh từ Hồng Kông vào Việt Nam.

Bị cáo Dapale Alkesh Kashinath tại toà. Ảnh: ĐC

Qua soi chiếu, tổ công tác phát hiện trong vali màu xanh của Dapale Alkesh Kashinath có chứa nhiều tập giấy nhỏ có in chữ GIA và 15 gói nylon chứa nhiều hạt nhỏ nghi vấn là kim cương, được giấu trong 2 hộp kẹo Eclipse.

Qua điều tra xác định được, 362 hạt nhỏ giấu trong các gói nylon là viên kim cương các loại và Dapale Alkesh Kashinath là nhân viên của Công ty Sun Rays (Ấn Độ) kinh doanh bán kim cương tại Ấn Độ. Dapale Alkesh Kashinath được thuê vận chuyển từ Ấn Độ đến Việt Nam để giao cho khách với tiền công khoảng 3 tỉ đồng.

Dapale Alkesh Kashinath khai nhận trước đó đã vận chuyển kim cương từ Ấn Độ đến Việt Nam giao thành công cho khách khoảng 6-7 lần. Phương thức giao hàng là Dapale Alkesh Kashinath sẽ lưu trú tại khách sạn, sau đó khách tới đối chiếu đúng mã số, ký hiệu thì tiến hành giao nhận.

Theo kết quả định giá, 362 viên kim cương tự nhiên này có giá gần 8,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Dapale Alkesh Kashinath thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ, HĐXX đã tuyên mức án như trên.

