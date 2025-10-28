Venezuela triệt phá 3 âm mưu khủng bố và 'tấn công cờ giả', cáo buộc liên quan CIA 28/10/2025 09:53

(PLO)- Venezuela lên án các âm mưu khủng bố ở thủ đô Caracas mà nước này cáo buộc do CIA dàn dựng và âm mưu "tấn công cờ giả" liên quan việc một tàu chiến Mỹ đang diễn tập ở quốc đảo láng giềng Trinidad và Tobago.

Ngày 27-10, Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro lên án 3 âm mưu khủng bố mà Caracas cáo buộc do Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tài trợ mà giới chức nước này đã phát hiện và triệt phá, theo trang tin của Bộ Thông tin và truyền thông Venezuela.

Kế hoạch ‘tấn công cờ giả’ cùng 2 âm mưu đánh bom ở Caracas

Trên sóng truyền hình quốc gia, ông Maduro nêu cụ thể các âm mưu gồm đánh bom quảng trường Victoria ở thủ đô Caracas, đánh bom tại toà nhà từng là Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela và kế hoạch “tấn công cờ giả” nhằm vào tàu chiến Mỹ ở Trinidad và Tobago, ám chỉ tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Gravely của hải quân Mỹ đang tham gia cuộc tập trận chung ở quốc đảo láng giềng này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trả lời phỏng vấn trên sóng đài TVes hôm 27-10. Ảnh: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VENEZUELA

Ông Maduro lưu ý rằng Caracas đã phá được các âm mưu trên do sự hiệp lực của lực lượng cảnh sát và quân đội Venezuela cùng sự hợp tác của “nhiều, rất nhiều cơ quan tình báo quốc tế”.

Âm mưu “tấn công cờ giả” liên quan tàu USS Gravely đã được Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Dầu khí Venezuela - bà Delcy Rodriguez công bố từ hôm 26-10. Bà Rodriguez nói rằng một nhóm lính đánh thuê đã bị Venezuela bắt giữ khi đang theo lệnh CIA chuẩn bị tấn công tàu chiến Mỹ đang ở Trinidad và Tobago nhằm đổ lỗi cho Caracas.

Cùng ngày 27-10, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela - ông Yván Gil Pinto cho biết Caracas đã gửi tới Trinidad và Tobago “thông báo rõ ràng” về âm mưu “tấn công cờ giả” nhắm vào tàu USS Gravely đang ở nước này.

“Venezuela sẽ không khuất phục trước những hành động khiêu khích, nhưng đừng để ai hiểu lầm: chúng tôi sẽ bảo vệ chủ quyền của mình mà không do dự” - ông Gil nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela - ông Vladimir Padrino López cùng ngày 27-10 cũng gay gắt chỉ trích Trinidad và Tobago, cảnh báo Port of Spain “đừng nhầm lẫn về Venezuela”.

Chính quyền Mỹ chưa có bình luận về việc Venezuela cáo buộc CIA có liên quan các âm mưu khủng bố ở Caracas và tấn công cờ giả nhằm vào tàu USS Gravely ở Trinidad và Tobago.

Venezuela đình chỉ hợp tác dầu khí với quốc đảo láng giềng

Ông Maduro cũng xác nhận thông tin mà bà Rodriguez đã thông báo trước đó về việc Venezuela đình chỉ thoả thuận năng lượng giữa nước này với Trinidad và Tobago.

Trên sóng truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Dầu khí Rodriguez cho biết bà đã đề xuất Tổng thống Maduro rút Venezuela khỏi thoả thuận năng lượng đã ký với Trinidad và Tobago.

Tàu chiến Mỹ USS Gravely đang ở Trinidad và Tobago. Ảnh: LA RADIO DEL SUR

Thỏa thuận được ký lần đầu năm 2015, được gia hạn hồi đầu năm 2025. Đây là cơ sở pháp lý để Caracas và Port of Spain tổ chức các dự án chung thăm dò khí tự nhiên trong vùng biển giữa hai nước.

Bà Rodriguez cho rằng “Thủ tướng Trinidad và Tobago [- bà Kamla Persad-Bissessar] đã quyết định tham gia vào chương trình nghị sự hiếu chiến của Mỹ”.

Bà Rodriguez cũng chỉ trích chính quyền bà Persad-Bissessar đã ủng hộ các vụ không kích mà Mỹ tuyên bố nhằm vào các tàu buôn ma tuý trên vùng biển gần Venezuela. Caracas chỉ trích rằng Mỹ đã tấn công tàu của “những ngư dân bình thường” mà “không có quy trình tố tụng hợp pháp”.

Tổng thống Maduro cho biết đang tiến hành tham vấn với các cơ quan lập pháp và tư pháp và sẽ “sớm đưa ra biện pháp mang tính cấu trúc về vấn đề này”.

Phản ứng sau động thái từ chính quyền ông Maduro, Thủ tướng Trinidad và Tobago tuyên bố nước này “không phụ thuộc và chưa bao giờ phụ thuộc” vào khí đốt Venezuela.

“Chúng tôi có những kế hoạch và dự án để phát triển nền kinh tế cả trong lĩnh vực năng lượng và phi năng lượng” - bà Persad-Bissessar trả lời các câu hỏi của tờ Newsday (Trinidad và Tobago).