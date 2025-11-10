Vì sao tài xế xe gầm thấp ngày càng sợ ra đường ban đêm 10/11/2025 11:10

(PLO)- Đèn pha quá sáng không chỉ gây chói mắt, mà một nghiên cứu tại Anh còn cho thấy 1/3 tài xế đã hạn chế lái xe vào ban đêm vì vấn đề này.

Những người lái xe gầm thấp như sedan, hatchback ngày nay đều nhận thấy rõ mức độ chói lóa ngày càng tăng trên đường.

Một nghiên cứu mới đây của Bộ Giao thông vận tải Anh cho thấy, 97% người lái xe cho biết họ thường xuyên bị phân tâm bởi ánh sáng từ các phương tiện đi ngược chiều. Và 96% người lái xe tin rằng nhiều đèn pha hiện nay là quá sáng.

Ngoài ra, dữ liệu còn ghi nhận sự thay đổi hành vi của người lái xe do ánh sáng chói. Theo đó, 33% người lái xe đã hạn chế lái xe vào ban đêm vì bị ánh sáng làm chói mắt. 22% người lái xe khác cho biết họ ước mình có thể lái xe ít hơn vào ban đêm nhưng thường không có lựa chọn nào khác.

Nghiên cứu chỉ ra chiều cao gầm xe và đèn LED là các tác nhân chính gây chói lóa thường xuyên.

Mặc dù nghiên cứu không khuyến nghị thay đổi thiết kế xe, nhưng cho biết có thể thay đổi một số thiết kế đường bộ để giảm độ chói. Việc sửa đổi các quy định về chiếu sáng cũng được cho là sẽ hữu ích.