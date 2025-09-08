Video hàng nghìn cây sầu riêng ngập trong nước 08/09/2025 20:31

(PLO)- Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến hàng nghìn cây sầu riêng của một xã ở Đắk Lắk bị ngập trong nước.

Ngày 8-9, ông Phan Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Pơng Đrang, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập úng, gây thiệt hại đối với nhiều loại cây công nghiệp có giá trị cao như sầu riêng, hồ tiêu, cà phê... trên địa bàn.

Một cây sầu riêng đang chuẩn bị thu hoạch bị ngập trong nước. Ảnh: Q.S

“Những ngày qua, chúng tôi đã liên tục đến các điểm ngập úng để hỗ trợ bà con khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước; khuyến cáo người dân chú ý giữ an toàn về người và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế thiệt hại” - ông Lâm nói.

Theo thống kê của UBND xã Pơng Đrang, trong các ngày từ 5-9 đến 7-9, trên địa bàn xã có mưa rất to. Nước từ thượng nguồn suối Krông Búk đổ về đã gây ngập úng gần 10 ha cây trồng các loại.

Trong đó, có 3.700 cây cà phê; 1.369 cây sầu riêng (231 cây đang có trái, số còn lại là cây con), 20 trụ hồ tiêu bị ngập úng.

Vườn sầu riêng của người dân ở xã Pơng Đrang bị ngập trong nước

Cũng theo thống kê, ước tính mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng với địa bàn xã Pơng Đrang.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy (xã Pơng Đrang) cho biết gia đình bà có gần 100 cây sầu riêng gần suối bị ngập khoảng 50-60 cm. Trong đó, có 10 cây đang cho trái, khoảng hai tuần nữa là thu hoạch, còn lại là cây con mới trồng một năm tuổi bị ngập trong nước.

Theo bà Thủy, trước việc sầu riêng bị ngập, nguy cơ hỏng cây, trái, gia đình bà vừa tìm cách khơi thông, bơm tiêu nước, vừa làm ụ đất để hạn chế tối đa thiệt hại.

“Dọc suối, có nhiều hộ bị ngập rẫy sầu riêng. Tuy nhiên, đa phần sầu riêng dọc suối mới trồng một năm. Diện tích sầu riêng có trái bị ngập tương đối ít, mỗi nhà vài cây, nhà nào nhiều thì khoảng 10 cây. Hôm nay nước bắt đầu rút, hy vọng những ngày tới trời sẽ ngớt mưa”, bà Thủy nói.

Không chỉ ở các xã xa, mưa lũ những ngày qua khiến một số khu vực tại các phường của tỉnh Đắk Lắk bị ngập.

Điển hình, đêm 7-9, tại phường Ea Kao, nước đã dâng cao tại một số con hẻm gây ngập nhà dân. Ngay trong đêm, Công an phường Ea Kao đã lập hai tổ công tác, hỗ trợ các gia đình bị ngập nước di dời tài sản, bảo đảm an toàn.

Công an phường Ea Kao hỗ trợ người dân di dời người, tài sản khỏi nơi bị ngập. Ảnh: C.A

Theo báo cáo nhanh của Sở NN&MT tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 5-9 đến ngày 7-9, trên địa bàn có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 100-150 mm, một số nơi lớn hơn 200 mm.

Cũng theo báo cáo, mưa lớn đã gây thiệt hại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sập một tường rào trường mầm non, ngập gần 100 ha lúa, chết hơn 30 con bò…