VIDEO: Thương tâm cần cẩu rơi trúng đoàn tàu đang chạy, 22 người thiệt mạng, 70 người bị thương 14/01/2026 11:55

(PLO)- Cần cẩu thi công đường sắt cao tốc ở Thái Lan đổ sập trúng tàu khách đang chạy, khiến đoàn tàu trật bánh, hàng chục người thương vong.

Sáng 14-1 xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Sikhio (tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan), khi một cần cẩu cỡ lớn phục vụ thi công dự án đường sắt cao tốc bất ngờ đổ sập xuống đường ray, trúng một đoàn tàu chở khách đang di chuyển, theo tờ Nation.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 5 phút sáng 14-1 (giờ địa phương), đoàn tàu chở khách chạy tuyến Bangkok - Ubon Ratchathani đã va chạm trực diện với cần cẩu đang thi công cầu đường sắt cao tốc.

Cú va chạm mạnh khiến đoàn tàu trật bánh, một số toa tàu bị biến dạng nghiêm trọng và bốc cháy trong thời gian ngắn trước khi được khống chế.

Video hiện trường vụ cần cẩu rơi trúng đoàn tàu đang chạy ở Thái Lan sáng 14-1. Nguồn: X

Hiện trường cần cẩu rơi trúng đoàn tàu đang chạy, 22 người thiệt mạng ở Thái Lan ngày 14-1. Ảnh: NATION THAILAND

Theo tờ Khaosod, số liệu ban đầu cho thấy vụ tai nạn làm 70 người bị thương, trong đó 20 trường hợp nguy kịch, và 22 người tử vong tại hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cần cẩu đang thi công cầu đường sắt cao tốc bất ngờ đổ sập xuống đường ray đúng thời điểm đoàn tàu đi qua. Giới chức Thái Lan hiện đang mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân cụ thể của sự cố.

Tại hiện trường, cần cẩu bằng thép khổng lồ đè ngang các toa tàu, làm sập mái, vỡ cửa kính và khiến kết cấu kim loại của tàu bị cong vênh. Nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong các toa.

Lực lượng cứu hộ, y tế và các đội tình nguyện tại tỉnh Nakhon Ratchasima đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, sử dụng thiết bị hạng nặng để cắt, nâng và giải cứu các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Do cần cẩu và thân tàu chồng chéo lên nhau, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.