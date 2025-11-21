Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị làm Viện trưởng VKSND TP Huế 21/11/2025 17:57

(PLO)- Ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị được điều động, bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND TP Huế.

Ngày 21-11, VKSND Tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế.

Theo đó, ông Nguyễn Tiến Hùng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP Huế.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 20-11-2025.

Đồng thời, ông Nguyễn Trường, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND TP Huế. Thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 20-11-2025 cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Duy Giảng mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Tiến Hùng cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ VKSND TP Huế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp địa phương.

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò của ngành kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tội phạm kinh tế, chức vụ; góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của TP Huế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Viện trưởng VKSND TP Huế Nguyễn Tiến Hùng cam kết sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Ông hứa sẽ cùng tập thể đơn vị đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được VKSND Tối cao và Thành ủy Huế giao phó.