Việt Nam đã chế tạo được tên lửa phòng không tầm thấp, UAV, xe thiết giáp... 13/08/2025 19:41

(PLO)- Báo cáo tại hội nghị cho thấy, tổng doanh thu toàn ngành công nghiệp quốc phòng đạt gần 26.000 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu quốc phòng hơn 10.000 tỉ đồng.

Ngày 13-8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công nghiệp quốc phòng (CNQP) sáu tháng đầu năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sáu tháng đầu năm 2025, công tác nghiên cứu, phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật có bước đột phá, với hơn 500 đề tài, nhiệm vụ khoa học - công nghệ, gần 100 đề tài đã được nghiệm thu ở các cấp.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: MOD

Nhiều sản phẩm hiện đại như tên lửa phòng không tầm thấp, UAV, xe thiết giáp, súng chống tăng, súng trung liên thế hệ mới, kính ngắm, thiết bị ảnh nhiệt nhìn đêm… đã được chế tạo thành công.

Nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và phát triển kinh tế đạt kết quả cao, tổng doanh thu toàn ngành đạt gần 26.000 tỉ đồng (bằng 47,2% kế hoạch, 109% so với cùng kỳ năm 2024), trong đó, doanh thu quốc phòng hơn 10.000 tỉ đồng, doanh thu kinh tế hơn 15.000 tỉ đồng.

Một số nhà máy, doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp trị giá trên 1 tỉ USD.

Cùng với đó, công tác tổ chức lực lượng, sắp xếp doanh nghiệp, quản lý đất quốc phòng được thực hiện đúng lộ trình; hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại đạt nhiều kết quả tích cực, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực CNQP.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của toàn ngành CNQP trong sáu tháng đầu năm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực từ nghiên cứu - chế tạo, sản xuất quốc phòng, phát triển kinh tế, hợp tác quốc tế đến xây dựng tổ chức đảng và tổ chức sắp xếp lực lượng.

Kết quả đó tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của CNQP trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu toàn ngành CNQP tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về phát triển CNQP; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chú trọng nâng cao năng lực tự chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm; tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến; phát triển mạnh các sản phẩm lưỡng dụng có tính cạnh tranh cao.

Đồng thời, phải gắn phát triển CNQP với củng cố tiềm lực quốc phòng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của đầu tư. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân lực kỹ thuật chất lượng cao; mở rộng hợp tác quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia.