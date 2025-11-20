Việt Nam lần thứ 2 có bác sĩ nhận học bổng học bổng Đột quỵ châu Âu 20/11/2025 14:27

(PLO)- Bác sĩ Trương Thị Hoa (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) là 1 trong 3 người trên thế giới nhận học bổng cao nhất chương trình Thạc sĩ Đột quỵ châu Âu.

Bác sĩ Trương Thị Hoa, Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai, trở thành 1 trong 3 người trên thế giới nhận học bổng cao nhất của chương trình Thạc sĩ Đột quỵ châu Âu (ESO).

Theo Bệnh viện Bạch Mai, thành tích trên đã đưa Việt Nam lần thứ 2 có đại diện đạt mức học bổng danh giá này.

Năm nay, chương trình Thạc sĩ Đột quỵ châu Âu thu hút 108 ứng viên đến từ nhiều quốc gia. Hội đồng tuyển chọn chỉ trao 3 suất học bổng giá trị cao nhất, dành cho những bác sĩ được đánh giá có khả năng tạo tác động trong lĩnh vực điều trị và quản lý đột quỵ.

Việc bác sĩ Trương Thị Hoa góp mặt trong nhóm này được đánh giá là bước tiến lớn của ngành đột quỵ Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Chia sẻ về quá trình nộp hồ sơ, bác sĩ Hoa cho biết bà không đặt kỳ vọng quá lớn mà chỉ muốn thử sức. “Việc vào top 3 là may mắn lớn. Tôi nghĩ hội đồng đã nhìn thấy tiềm năng ứng dụng những kiến thức tôi sẽ học được vào thực tiễn Việt Nam”, bác sĩ Hoa nói.

Đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Cũng theo bác sĩ Hoa, quá trình chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển là dịp để nhìn lại con đường nghề nghiệp, xác định mục tiêu rõ ràng và trình bày kế hoạch ứng dụng sau khi hoàn thành chương trình. Bác sĩ cho rằng câu chuyện cá nhân chân thật, bao gồm cả những khó khăn, vấp ngã và cách vượt qua, là yếu tố giúp hội đồng đánh giá được tiềm năng.

Thành tích của bác sĩ Hoa cũng phản ánh môi trường đào tạo thực hành chuyên sâu tại Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, các bác sĩ trẻ thường xuyên tiếp cận ca bệnh đa dạng, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ những ca trực, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và lãnh đạo.

Trước bác sĩ Hoa, người Việt Nam đầu tiên nhận học bổng cao nhất của ESO là GS.TS Mai Duy Tôn, hiện là Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, người đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ESO vào năm 2018.

Bác sĩ Tôn cho rằng thành công của đồng nghiệp trẻ là “nguồn động viên lớn”, khẳng định truyền thống học thuật và tinh thần cầu tiến tại Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh đây là minh chứng cho chiến lược dài hạn về đào tạo nhân lực chất lượng cao, 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện.

Sau khi hoàn thành chương trình học, bác sĩ Hoa dự định tập trung vào cải thiện chất lượng cấp cứu ngoại viện cho bệnh nhân đột quỵ - mắt xích quan trọng trong việc giảm tử vong và di chứng. Với vai trò giảng viên, bác sĩ kỳ vọng lan tỏa mô hình đào tạo tiên tiến, đóng góp cho việc nâng cao năng lực đội ngũ y tế trên toàn quốc.