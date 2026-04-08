Vietjet khai thác gần 3.800 chuyến bay đáp ứng nhu cầu cao điểm lễ 30-4 đến 1-5 08/04/2026 15:42

(PLO)- Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30-4 đến 1-5, Vietjet tiếp tục tăng chuyến trên các đường bay khắp Việt Nam, phục vụ nhu cầu du lịch, thăm thân với gần 3.800 chuyến bay trong giai đoạn từ 25-4 đến 5-5-2026.

Theo đó, tổng số chuyến bay Vietjet khai thác trong giai đoạn cao điểm năm nay tăng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm 30/4 – 1/5 là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyến bay được tập trung khai thác trên những đường bay tập trung lượng lớn nhu cầu di chuyển trong nước như các đường bay đến và đi từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phú Quốc… Với hoạt động khai thác ổn định trên các đường bay trong nước cũng như quốc tế trong giai đoạn cao điểm, Vietjet sẵn sàng đáp ứng nhu cầu di chuyển thuận tiện cho người dân, du khách.

Cũng trong dịp này, Vietjet cũng triển khai các chương trình dành cho khách hàng như Bay Vietjet, nhận lộc vàng, giảm giá vé Deluxe tới 20% trên tất cả các đường bay cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp người dân và du khách chủ động lên kế hoạch bay sớm, với giá vé tốt, có thêm lựa chọn bay tiện nghi với chi phí hợp lý.

Hành khách có kế hoạch di chuyển trong dịp cao điểm nên chủ động đặt vé sớm để lựa chọn lịch bay phù hợp, đồng thời thực hiện làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website www.vietjetair.com, ứng dụng Vietjet, VNeID để nhanh chóng hoàn thành thủ tục khi bay, giảm thời gian chờ đợi tại sân bay.

Với đội tàu bay hiện đại, Vietjet cũng mở thêm các đường bay mới như Đà Nẵng – Jakarta (Indonesia), Nha Trang – Singapore và Hà Nội – Shizuoka (Nhật Bản), đa dạng hóa các hạng vé cùng dịch vụ chất lượng, đồng thời tăng cường nhân sự phục vụ tại các đầu sân bay, góp phần mang lại những chuyến bay an toàn, thuận tiện và trọn vẹn niềm vui cho hành khách.