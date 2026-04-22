Vinasun đầu tư hơn 1.000 xe hybrid thân thiện với môi trường 22/04/2026 14:18

(PLO)- Trong bối cảnh ngành vận tải gặp nhiều áp lực, Vinasun đã hoàn thành kế hoạch đầu tư 1.136 xe hybrid, từng bước chuyển đổi sang dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường.

Ngày 22-4, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Tại đại hội, đại diện Vinasun đã báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị trong năm 2025, trong đó đối với thị trường vận tải hành khách đã gặp nhiều áp lực về giá cước và công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh giữa taxi truyền thống với các nền tảng gọi xe công nghệ.

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Trước bối cảnh đó, Vinasun đã thúc đẩy chiến lược kiềng ba chân gồm Công nghệ - Phương tiện – Con người. Trong đó, về công nghệ, app Vinasun đã được nâng cấp toàn diện, mang lại trải nghiệm đặt xe nhanh chóng, giá cước ổn định trong mọi trường hợp giúp khách hàng an tâm.

Về mặt phương tiện, công ty đã đầu tư đội xe hybrid giúp tối ưu chi phí vận hành, từ đó ổn định giá cước cạnh tranh. Cuối cùng, yếu tố con người luôn được Vinasun đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

Đặc biệt, tính đến cuối năm 2025, Vinasun đã hoàn thành kế hoạch đầu tư 1.136 xe hybrid, bước đầu đánh dấu quá trình chuyển đổi sang dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường. Việc chuyển đổi sang xe hybrid đã nhận được sự đánh giá cao và phản hồi tích cực từ phía khách hàng.

Với nỗ lực trên, tổng doanh thu năm 2025 đạt 882,66 tỉ đồng, giảm 11,92% so với năm 2024 và đạt 90,35% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 39,15 tỉ đồng.

Năm 2026 sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, biến động giá cả các mặt hàng thiết yếu, cùng với việc cắt giảm chi tiêu tiêu dùng sẽ tác động tiêu cực đến ngành vận tải hành khách bằng taxi.

Theo đó, Vinasun Taxi xác định mục tiêu trọng tâm trong năm 2026 là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững. Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện, tăng cường quản trị rủi ro và phấn đấu đạt tổng doanh thu khoảng 902,7 tỉ đồng, tương đương 102,3% so với thực hiện năm 2025.