VKSND Tối cao truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông 27/03/2026 11:51

(PLO)- Bị can Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rạng Đông (sau này là Tập đoàn Rạng Đông) bị VKSND Tối cao truy tố về tội trốn thuế...

Như PLO đã đưa tin, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố truy tố 28 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trốn thuế và Đưa hối lộ - xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Phan Thành Muôn (điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rạng Đông (sau này là Tập đoàn Rạng Đông) cùng 4 bị can khác bị truy tố tội trốn thuế.

Bị can Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông. Ảnh: rangdonggroup.com.vn

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Rạng Đông là công ty tư nhân đa ngành, gồm 12 công ty thành viên, hoạt động chính trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Đông là Chủ tịch HĐQT của Rạng Đông, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của các công ty thành viên. Ông Đông nắm quyền điều hành, chi phối hoạt động của tất cả các công ty thành viên.

Ông Nguyễn Văn Đông giao cho Lê Hoàng Ngân (cháu họ) làm Tổng giám đốc, phụ trách tài chính, điều tiết dòng tiền của tất cả các công ty; Nguyễn Thu Hương Thủy (em họ) làm phó trưởng Phòng tài chính đầu tư Công ty Rạng Đông, quản lý toàn bộ tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.

Khoảng cuối năm 2023, tình hình tài chính của Công ty Rạng Đông khó khăn. Để có nguồn tiền mặt phục vụ chi tiêu, Lê Hoàng Ngân đã báo cáo và được ông Đông đồng ý giao cho Nguyễn Thị Phương Thu (Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình) trực tiếp trao đổi với khách hàng mua quặng Ilmenite.

Phương Thu được giao thỏa thuận với đối tác việc làm hợp đồng mua bán quặng với giá thấp hơn thực tế, xuất hóa đơn cũng với giá thấp hơn thực tế. Số tiền chênh lệch Phương Thu yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt và giao cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý.

Sau đó số tiền mặt chênh lệch từ các hợp đồng mua quặng được đưa cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng vào các hoạt động của doanh nghiệp.

Do đó, khi bà Trần Thị Lê Vi Vân (kinh doanh tự do) liên hệ, thỏa thuận mua quặng thì bị can Thu đã thống nhất phải thanh toán đầy đủ tiền sau khi ký hợp đồng.

Trong đó số tiền ghi trên hợp đồng sẽ được chuyển vào tài khoản Công ty Sông Bình, còn tiền chênh lệch so với hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng, Vân trực tiếp mang đến trụ sở Công ty Sông Bình giao cho Thu.

Từ tháng 12-2023 đến tháng 9-2024, Trần Thị Lê Vi Vân đã sử dụng pháp nhân Công ty Châu Thành và Công ty Tân Việt Trung ký 5 hợp đồng mua 38.000 tấn quặng Ilmenite, tổng giá trị 115 tỉ đồng của Công ty Sông Bình.

Đối với 5 hợp đồng mua bán trên, Trần Thị Lê Vi Vân khai tổng số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng là 31 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Phương Thu là người thỏa thuận giá bán thực tế và trực tiếp nhận từ Vân chỉ khai nhận số tiền 16,5 tỉ đồng. Tất cả các lần giao nhận tiền đều không có ký nhận.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá trị thực tế thanh toán và giá trị theo hợp đồng mua bán 38.000 tấn quặng Ilmenite trên là 16,5 tỉ đồng.

Theo kết luận giám định thuế, hành vi gian lận này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại CQĐT, các bị can Nguyễn Văn Đông, Lê Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Phương Thu, Nguyễn Thu Hương Thủy và Trần Thị Lê Vi Vân khai nhận hành vi bàn bạc, thống nhất việc bán hàng như trên.

Cáo trạng xác định hành vi của ông Đông cùng 4 bị can trên phạm vào tội trốn thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền gần 3,9 tỉ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Đông có vai trò chủ mưu, cầm đầu, những người còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực.