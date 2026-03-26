Truy tố ông chủ CTCP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh vụ khai thác quặng titan trái phép 26/03/2026 17:42

(PLO)- Bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm bị cáo buộc có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật, trị giá hơn 1.508 tỉ đồng.

VKSND Tối cao (Vụ 3) đã hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Trốn thuế và Đưa hối lộ” - xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.

VKSND Tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước TAND TP.HCM để xét xử; phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị can Phan Thành Muôn và đồng phạm trong vụ án

Cụ thể, bị can Phan Thành Muôn (Điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Truy tố bị can Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining) về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị truy tố về các tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.

Bị can Trần Thị Lê Vi Vân (Kinh doanh tự do) bị truy tố về các tội Buôn lậu và Trốn thuế.

Truy tố các bị can Lê Văn Hưng (cựu Công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1), Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) về tội Nhận hối lộ.

Truy tố các bị can Phùng Văn Thành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Châu Thành), Lê Phong Nam (Chủ tịch HĐQT) về các tội Buôn lậu.

Ngoài ra, 5 bị can bị truy tố về tội Vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, 4 bị can bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 1 bị can về tội Đưa hối lộ, 6 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên…

Cáo trạng kết luận từ năm 2021 đến 2024, Phan Thành Muôn, Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị ở mỗi vị trí vai trò khác nhau ở Tập đoàn Hưng Thịnh, Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ đã có hành vi tổ chức khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỉ đồng;

Để khai thác trái phép mỏ quặng Phan Thành Muôn đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi tiền cảm ơn tổng số hơn 1,6 tỉ đồng cho một số cá nhân là thành viên Tổ Giám sát 117 để làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm cho Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.

Quá trình tiêu thụ quặng titan, Phan Thành Muôn thỏa thuận bán cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn đơn giá bán thực tế, không được hạch toán báo cáo thuế, che giấu doanh thu, vi phạm các quy định về kế toán gây thiệt hại thuế cho Nhà nước tổng cộng hơn 50 tỉ đồng.

Hoàng Thượng Hạ đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trong hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế; sau đó cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu hơn 27.997 tấn Ilmenite (không đủ hàm lượng xuất khẩu) với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỉ đồng).

Quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ cho Lê Văn Hưng, cán bộ hải quan hơn 8,5 tỉ đồng để đánh tráo mẫu giám định, che giấu, hợp thức cho việc xuất khẩu quặng trái phép. Ngoài ra còn có hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty cổ phần Rạng Đông.