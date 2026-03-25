Cựu Hiệu trưởng sai phạm dạy thêm nói "nếu áp dụng máy móc thì không thể thực hiện được" 25/03/2026 12:30

(PLO)- Cựu hiệu trưởng cho rằng nếu áp dụng máy móc mức quy định của TP Hà Nội thì không thể thực hiện được, do đó bà áp dụng mức thu dạy thêm 15.000 đồng/học sinh/tiết.

Ngày 25-3, TAND khu vực 1, Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu cựu Kế toán trưởng nhà trường) cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phiên tòa xét xử cựu hiệu trưởng bị cáo buộc sai phạm trong thu tiền dạy thêm. Ảnh: Hoàng Huy

Trả lời luật sư, một số phụ huynh có mặt tại tòa cho biết họ không có ý kiến hay thắc mắc gì về khoản tiền học thêm đã nộp. Một phụ huynh cho biết, ở giai đoạn trước, khi làm việc với đoàn thành tra, bản thân phụ huynh này và nhiều phụ huynh khác cũng trình bày không phàn nàn về việc học thêm của con.

Có phụ huynh nói là đến đây để làm rõ vấn đề, giúp cô giáo không bị oan sai. Một phụ huynh khác cho biết có việc chia lớp học thêm nhưng vì muốn các con tốt hơn nên đồng ý với cách làm của nhà trường, việc nộp tiền học của các con đều có sự thống nhất từ phụ huynh đến thầy cô giáo.

Phiên tòa hôm nay, điều tra viên vụ án được triệu tập đến tòa để làm rõ một số tình tiết liên quan trong quá trình điều tra.

Trả lời câu hỏi về cách xác định thiệt hại của vụ án, điều tra viên cho biết cách xác định con số thiệt hại trong vụ án đã nêu trong hồ sơ vụ án. Đối với việc phụ huynh có yêu cầu cơ quan điều tra đòi lại số tiền thiệt hại, điều tra viên cho biết các phụ huynh thừa nhận có con em học thêm còn yêu cầu của họ cũng đã thể hiện trong hồ sơ vụ án.

Trả lời tại tòa, bà Bình nói không áp dụng Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội do không phù hợp với thực tế giảng dạy của trường. Việc thu 15.000 đồng tiền học thêm của học sinh là dựa trên ý kiến đồng thuận, cá nhân không tự ý quyết định.

Mặc dù mức thu 15.000 đồng không thuộc bất cứ mức nào ở thang quyết định của thành phố nhưng bà Bình cho rằng nếu áp máy móc mức này sẽ không thể thực hiện được. Từ đó, Hội đồng giáo dục cùng Ban phụ huynh mới đi đến thỏa thuận học phí 15.000 đồng/học sinh/tiết.

Quá trình xét hỏi, bà Bình nhiều lần mất bình tĩnh, khóc và nói không nên lời. HĐXX đã phải nhiều lần trấn an và cử hai cán bộ y tế túc trực bên ngoài phòng xử, đảm bảo công tác sơ cứu khi sức khỏe bị cáo không đảm bảo.

Bà Bình đề nghị HĐXX đánh giá toàn diện khách quan, thận trọng tránh oan sai cho bản thân bà. Bà Bình nói rằng bà đã mất đi nhiều thứ, mất đi sự nghiệp, trong những năm tháng qua bà gần như kiệt quệ và bây giờ chỉ mong muốn rằng thẩm phán trả lại công bằng.

Sau đó, bà Bình trình bày về những người thân trong gia đình có công với cách mạng. HĐXX đã đề nghị bà nộp các tài liệu này để HĐXX xem xét.

Theo cáo buộc, trong năm học 2013 - 2014, Trường THCS Ba Đình thực hiện tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường và thu với mức 15.000đồng/1 tiết/1 học sinh, cao hơn quy định

Từ tháng 12-2013 đến tháng 5-2014, Trường Trung học cơ sở Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền là 2,1 tỉ đồng, số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỉ đồng.

Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn như đã nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo kế toán trưởng Phạm Thị Minh Nguyệt lập 2 hệ thống sổ sách trong đó, 1 hệ thống sổ sách kế toán để ngoài không đưa vào báo cáo tài chính để sử dụng chi tiêu chung cho nhà trường mà không phải chịu sự kiểm soát chi của Kho bạc nhà nước và Phòng tài chính quận.