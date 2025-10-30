Vụ bờ sông Ayun bị đào bới để lấy cây gỗ lạ: Có vi phạm pháp luật? 30/10/2025 09:30

(PLO)- Theo luật sư, việc tự ý đào bới, khai thác trong lòng sông là hành vi bị nghiêm cấm, vì có thể làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông và ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy lợi...

Như PLO đã đưa tin, người dân xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều người huy động hai xe múc, tổ chức đào bới, phá nát bờ sông Ayun đoạn qua thôn Plei Kual (xã Phú Thiện) để khai thác cây gỗ lạ chìm sâu dưới đất. Cây gỗ có đường kính 1,3 m, dài khoảng 20-30 m. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi nêu trên có vi phạm gì không?

Phần gốc cây gỗ được những người khai thác vận chuyển cất giấu trong làng Plei Kual, xã Phú Thiện.

Cần thông báo ngay cho chính quyền địa phương

Luật sư Nguyễn Văn Nhanh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trong thực tế, nhiều trường hợp người dân phát hiện tài sản bị chôn, giấu, vùi lấp, chìm đắm trong lòng đất, lòng nước.

Theo quy định, khi phát hiện tài sản bị vùi lấp, chìm đắm, người dân phải trả lại cho chủ sở hữu hoặc thông báo cho cơ quan chức năng và không được thay đổi hiện trạng của tài sản khi chưa được phép.

Đối với trường hợp này, người phát hiện tài sản không đương nhiên trở thành chủ sở hữu mà việc xác lập quyền sở hữu sẽ tuân theo quy định tại Điều 229 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Cụ thể, người phát hiện tài sản phải thông báo hoặc trả lại ngay cho chủ sở hữu. Nếu không biết ai là chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc giao nộp cho UBND cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, trong thời gian chờ xử lý theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền, người phát hiện không được tự ý thay đổi hiện trạng của tài sản.

Trường hợp xác định được chủ sở hữu hợp pháp sẽ trả lại cho chủ sở hữu. Nếu không tìm thấy hoặc không xác định được ai là chủ sở hữu thì việc xác lập quyền sở hữu sẽ căn cứ vào giá trị và loại tài sản.

Nếu tài sản tìm thấy là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa thì thuộc về Nhà nước. Ngược lại, nếu không phải là tài sản thuộc di tích lịch sử - văn hóa mà có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10 lần mức lương cơ sở thì thuộc sở hữu của người tìm thấy; nếu có giá trị lớn hơn 10 lần mức lương cơ sở thì người tìm thấy được hưởng giá trị bằng 10 lần mức lương cơ sở và 50% giá trị của phần vượt quá 10 lần mức lương cơ sở, phần giá trị còn lại thuộc về Nhà nước.

Về nguyên tắc, tài sản sẽ được xác lập quyền sở hữu sau khi trừ chi phí tìm kiếm, bảo quản. Như vậy, người bỏ ra chi phí tìm kiếm, bảo quản sẽ được hưởng số tiền này nếu đây là chi phí thực tế, phù hợp với điều kiện tìm kiếm…

Bờ sông Ayun bị đào bới tan tành để trục vớt cây gỗ lạ. Ảnh: LK

Đào bới lòng sông lấy gỗ là hành vi bị nghiêm cấm

Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Nhanh, việc tự ý huy động máy móc đào bới lòng sông để khai thác gỗ là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến tài nguyên thiên nhiên, môi trường và trật tự quản lý nhà nước.

Theo Luật Tài nguyên nước 2023, việc tự ý đào bới, khai thác trong lòng sông là hành vi bị nghiêm cấm, vì có thể làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông và ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy lợi.

Tại khoản 6 Điều 8 của Luật này cũng quy định rõ: Khai thác trái phép cát, sỏi, bùn, đất hoặc các loại khoáng sản khác trong sông, suối, hồ và các hoạt động khác trong hành lang bảo vệ nguồn nước… là vi phạm pháp luật.

Về xử phạt hành chính, khoản 2 Điều 26 Nghị định 36/2020 nêu rõ người thực hiện hành vi khai thác khoáng sản, khoan, đào, xây dựng công trình, vật kiến trúc trong hành lang bảo vệ nguồn nước gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa bị phạt tiền từ 50-60 triệu đồng.

Nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng như làm sạt lở, hư hại công trình thủy lợi hoặc gây thiệt hại tài sản, môi trường thì có thể bị xử lý hình sự theo Điều 238 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và tài nguyên nước...