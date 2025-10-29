Bờ sông Ayun bị đào bới tan hoang để khai thác cây gỗ lạ khổng lồ 29/10/2025 14:09

(PLO)- Một cây gỗ lạ khổng lồ nằm trong lòng đất sát bờ sông Ayun (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) bị nhóm người lạ huy động máy móc đào bới, khiến bờ sông tan nát.

Ngày 29-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo công an xã, phòng Kinh tế phối hợp với lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh làm vụ việc việc đào bới bờ sông Ayun để khai thác cây gỗ lạ.

“Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Bước đầu, chúng tôi sẽ xác định rõ nguồn gốc, chủng loại cây gỗ, đối tượng khai thác và giá trị thiệt hại, ảnh hưởng liên quan để có căn cứ xử lý”, ông Tuấn nói.

Bờ sông Ayun bị đào bới tan tành để trục vớt cây gỗ lạ. Ảnh: LK.

Ông Tuấn cho biết theo quy định, khi người dân phát hiện cây gỗ phải trình báo chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để xử lý. Người dân không được tự ý khai thác, vận chuyển.

Trước đó, ngày 28-10, người dân xã Phú Thiện phát hiện nhiều người huy động hai xe múc, tổ chức đào bới, phá nát bờ sông Ayun đoạn qua thôn Plei Kual (xã Phú Thiện) để khai thác cây gỗ lạ chìm sâu dưới đất. Cây gỗ có đường kính 1,3 m, dài từ 20-30 m.

Theo tin báo, nhiều đoạn gỗ lớn đã được cắt khúc đưa ra khỏi hiện trường. Ngay trong ngày, Phòng Kinh tế, Đội Kiểm lâm Cơ động số 3 (Chi Cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai) có mặt tại hiện trường để kiểm tra, ngăn chặn vụ việc.

Ông Mai Ngọc Quý, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Thiện, cho hay: “Hành vi đào đất ngay tại bờ sông nhằm khai thác gỗ rõ ràng là đã vi phạm quy định pháp luật. Còn mức độ như thế nào thì cần phải xác minh làm rõ”.

Clip hiện trường vụ đào bới sông Ayun khai thác cây gỗ lạ.

Theo ghi nhận của PLO, hiện trường vụ khai thác cây gỗ lạ ngay tại bờ sông Ayun bị đào bới, phá hủy nghiêm trọng. Một đoạn bờ sông dài và phần đất liền là ruộng hoa màu của người dân bị san ủi, đào bới, tạo thành hố khổng lồ.

Một phần cây gỗ lạ còn chìm sâu trong đất chưa bị khai thác. Nhiều đoạn gỗ có đường kính khoảng 1,3 m, dài 4 m đã được cắt khúc vận chuyển đưa ra ngoài.

Liên quan tới thông tin cho rằng "người khai thác cây gỗ này là ông N - một kiểm lâm địa bàn", ông N, kiểm lâm địa bàn xã Phú Thiện khẳng định ông không tham gia vào vụ việc trên.

Trao đổi với PLO, đại diện Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, cho biết vụ việc này không phải là khai thác rừng trái pháp luật, mà cây gỗ này được điều chỉnh theo Luật quản lý tài sản công. Theo đó, vụ việc này thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc, địa phương sẽ có hướng dẫn xử lý cụ thể về xác lập quyền sở hữu toàn dân. Về thông tin người khai thác cây gỗ này là ông N, kiểm lâm địa bàn xã Phú Thiện, đại diện Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho hay sẽ cho xác minh làm rõ, nếu ông N có tham gia khai thác thì sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Hai xe múc được huy động đào bờ sông Ayun, đoạn qua thôn Plei Kual, xã Phú Thiện để khai thác, trục vớt cây gỗ lạ chìm sâu trong đất.

Hoạt động đào bới đã phá nát một đoạn sông gây nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Bờ sông Ayun bị cày xới nham nhở.

Một phần cây cây gỗ lạ dài khoảng 20-30 m vẫn còn tại hiện trường và chìm sâu trong lòng đất.

Cây gỗ được cắt khúc dài 4 m, đường kính khoảng 1,3 m đã được vận chuyển ra ngoài, cách hiện trường khoảng 500 m.

Phần gốc cây gỗ được những người khai thác vận chuyển cất giấu trong làng Plei Kual, xã Phú Thiện.