'Vũ điệu khổng lồ' ở đảo Phú Quý, gần 100 cá voi nhảy múa giữa đại dương 05/04/2026 20:57

Ngày 5-4, một hướng dẫn viên du lịch tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trong lúc cùng nhóm ngư dân đi lặn bắt cá trên biển đã bất ngờ gặp đàn cá voi với số lượng khoảng 100 con.

Đàn cá voi nổi vây trên mặt nước. Ảnh cắt từ clip của Trọng Tấn.

Theo một ngư dân ở đây cho biết vị trí phát hiện đàn cá voi cách Hòn Tranh khoảng 500m, được xem là rất gần bờ.

Đàn cá voi khổng lồ nói trên liên tục ngoi lên, tung mình kiêu hãnh giữa làn nước trong vắt. Chúng không hề e sợ con người; trái lại, dường như sự reo hò phấn khích từ chiếc ca nô của nhóm thợ lặn địa phương lại chính là điều thôi thúc đàn cá nhảy lượn hăng say hơn.

Một nhóm khoảng hơn 10 con tách đàn nhảy múa dưới biển.

Đặc biệt, "bản giao hưởng" đại dương này còn có sự góp mặt đầy quyền uy của 3 cá thể cá voi xanh dài tới 17m, những thực thể vĩ đại nhất hành tinh lừng lững bơi ngang, tạo nên một khung cảnh siêu thực mà có lẽ cả đời người ngư dân dạn dày nhất cũng khó lòng gặp lại lần thứ hai.

Nhiều ngư dân khẳng định sẽ khó chứng kiến đàn cá đông như thế này lần thứ 2.

Việc xuất hiện đàn cá voi cả trăm con không đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu của một hiện tượng thiên văn - địa lý đặc biệt bởi khu vực biển Bình Thuận (bao gồm đặc khu Phú Quý) vốn nổi tiếng toàn cầu bởi hiện tượng nước trồi (Upwelling). Đây là vùng nước trồi mạnh mẽ và khác biệt duy nhất ven bờ biển Việt Nam, nơi những dòng hải lưu lạnh từ đáy sâu mang theo một lượng dưỡng chất khổng lồ trào dâng lên bề mặt.

2 cá voi rất to bơi sát ca nô, sát mặt nước.

Sự hiện diện của 100 cá voi cùng lúc chính là "chỉ dấu sinh học" tuyệt vời nhất cho thấy: Hệ sinh thái bùng nổ và nước trồi kích thích sự phát triển mãnh liệt của phù du và các loài giáp xác nhỏ, tạo nên một "bàn tiệc" thịnh soạn thu hút đàn cá voi dừng chân. Đặc biệt là môi trường thuần khiết khi cá voi là loài cực kỳ nhạy cảm với ô nhiễm. Việc chúng chọn Phú Quý làm nơi quần tụ và vui đùa sát mũi ca nô chứng minh môi trường biển nơi đây đang ở trạng thái lý tưởng nhất.

Các thợ lặn nhảy xuống biển quay clip đàn cá voi.

Đặc khu Phú Quý (trước đây là huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận cũ) nay trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh Lâm Đồng có diện tích 18 Km2 và hơn 32.000 dân.

Đây là hậu cứ chiến lược, trung tâm kinh tế biển xanh và du lịch nổi bật tại khu vực biển Đông. Sự xuất hiện của đàn cá voi như một lời khẳng định về hướng đi đúng đắn của địa phương: Phát triển kinh tế gắn liền với bảo tồn những giá trị nguyên sơ nhất của đại dương.