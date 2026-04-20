Vụ lấy 128 triệu đồng ở trụ ATM: Hành xử sao để không bị xử lý hình sự? 20/04/2026 16:12

(PLO)- Việc trì hoãn trả lại tiền có thể bị phạt hành chính theo Nghị định 282/2025; nếu cố tình chiếm giữ, không trả thì có thể bị khởi tố tội chiếm giữ trái phép tài sản.

Ngày 20-4, Công an phường Bắc Cam Ranh cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa truy tìm người đàn ông lấy 128 triệu đồng ở trụ ATM trên địa bàn.

Bước đầu cơ quan công an xác định khoảng 18 giờ ngày 1-4, một người đàn ông mặc áo sơ mi caro, đội mũ bảo hiểm đi vào trụ ATM Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Chi nhánh Nam Khánh Hòa. Người này mở khay đựng tiền của trụ ATM và thấy có số tiền lớn bên trong nên đã lấy toàn bộ rồi lên xe máy rời đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Theo cảnh sát, số tiền này là của một người đến gửi vào tài khoản bằng hình thức nộp tiền tự động tại máy ATM. Tuy nhiên, máy ATM trả lại do giao dịch chưa hoàn tất nhưng người nộp tiền đã rời đi mà không hay biết.

Hình ảnh người đàn ông được xác định lấy 128 triệu đồng từ trụ ATM rồi rời đi. Ảnh: CR

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người đã lấy số tiền nêu trên khẩn trương liên hệ cơ quan công an để làm việc. Người dân có thông tin liên quan cần cung cấp cho công an phường để phục vụ xác minh.

Cơ quan chức năng cảnh báo mọi hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhiều bạn đọc thắc mắc hành vi lấy tiền người khác để quên ở cây ATM vi phạm pháp luật như thế nào; nếu cố tình không giao nộp số tiền đã lấy thì có bị sao không?

Trao đổi với PLO, luật sư Nguyễn Tường Linh, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, phân tích: Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10 đến dưới 200 triệu đồng hoặc dưới 10 triệu đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200 triệu đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ một đến năm năm.

“Nếu người đàn ông trong vụ việc ở phường Bắc Cam Ranh chủ động trả lại tiền thì cơ quan hành pháp sẽ xem xét mức độ, tính chất trong quá trình xác minh, làm rõ; nếu trì hoãn trả lại tiền thì người lấy tiền có thể xử phạt hành chính theo Nghị định 282/2025, biện pháp khắc phục là buộc trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm giữ. Trường hợp người này cố tình chiếm giữ, không trả thì cơ quan công an có thể khởi tố ông ta tội chiếm giữ trái phép tài sản” - luật sư Linh phân tích.