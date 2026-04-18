Công an tìm người lấy 128 triệu đồng do máy ATM nhả ra vì giao dịch lỗi 18/04/2026 19:53

(PLO)- Hệ thống ATM trả lại 128 triệu đồng sau giao dịch chưa hoàn tất, người đến sau đã lấy số tiền này rồi rời khỏi hiện trường.

Ngày 18-4, Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã phát thông báo tìm danh tính, tung tích người đàn ông lấy số tiền 128 triệu đồng tại một trụ ATM trên địa bàn.

Hình ảnh người đàn ông trước khi lấy 128 triệu đồng ở trụ ATM rồi bỏ đi. Ảnh: CR

Theo trình báo, khoảng 18 giờ ngày 1-4, một người đàn ông mặc áo sơ mi caro, đội mũ bảo hiểm đã lấy 128 triệu đồng tại trụ ATM Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Nam Khánh Hòa. Trụ ATM này tọa lạc tại địa chỉ 151 Nguyễn Chí Thanh, tổ dân phố Mỹ Ca, phường Bắc Cam Ranh.

Theo cảnh sát, số tiền trên do hệ thống ATM trả lại sau một giao dịch chưa hoàn tất. Người đàn ông đến sau đã lấy số tiền này và rời khỏi hiện trường.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người đã lấy số tiền nêu trên khẩn trương liên hệ cơ quan công an để làm việc. Người dân có thông tin liên quan cần cung cấp cho công an phường để phục vụ công tác xác minh.

Cơ quan chức năng cảnh báo mọi hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.