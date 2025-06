Vụ rơi máy bay ở Ấn Độ: Ấn số ghế 11A 15/06/2025 10:00

Ngày 12-6, chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner mang số hiệu AI171, khởi hành từ Ahmedabad (Ấn Độ) đến sân bay Gatwick (London), đã gặp sự cố và rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh.

Trong số 242 hành khách và thành viên phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay xấu số này, ông Ramesh Vishwashkumar (40 tuổi) là người sống sót duy nhất.

Từ việc ông Ramesh may mắn thoát chết trong tai nạn máy bay thảm khốc trên, nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu vị trí ghế ngồi của ông - ghế số 11A - có điều gì đặc biệt không?

Không có căn cứ

Không có căn cứ để tin ghế 11A hay bất kỳ ghế nào khác an toàn hơn những vị trí còn lại trong máy bay khi xảy ra tai nạn, tờ The New York Times dẫn nhận định của các chuyên gia hàng không.

“Nếu bạn rơi vào một vụ tai nạn máy bay, thì mọi tính toán đều trở nên vô nghĩa. Hãy chọn bất cứ ghế nào khiến bạn cảm thấy thoải mái” - ông Jeff Guzzetti, cựu điều tra viên của Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), cho biết.

Người sống sót duy nhất trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ - ông Ramesh Vishwashkumar đã ngồi ở ghế 11A khi tai nạn xảy ra. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Điều này là bởi các vụ tai nạn máy bay đều mang tính đặc thù và khả năng sống sót thường phụ thuộc vào sự kết hợp phức tạp của nhiều yếu tố. Do đó, không thể nào dự đoán trước được đâu sẽ là vị trí ghế an toàn nhất trên một chuyến bay.

Ông Guzzetti cho biết trong những tình huống khẩn cấp như cháy máy bay, khi “bạn vẫn còn ngồi trên bộ bánh đáp và máy bay gần như vẫn ở trạng thái thẳng đứng, nguyên vẹn,” thì hàng ghế gần cửa thoát hiểm có thể là lối thoát nhanh nhất.

“Nhưng đối với diễn biến va chạm trong một vụ tai nạn máy bay như vụ tai nạn của Air India, tôi nghĩ tất cả chỉ là vấn đề may mắn” - ông Guzzetti nhận định.

Ông Ramesh cũng đã kể lại rằng phần bên phải của máy bay Boeing 787-8 đã “bị ép vào tường”, khiến bất kỳ ai có thể sống sót sau cú va chạm ban đầu cũng không thể thoát ra qua cửa thoát hiểm bên đó.

Chuyên gia Guzzetti cũng bác bỏ quan điểm rằng phần đuôi máy bay có thể an toàn hơn vì phần đầu máy bay luôn là nơi va chạm đầu tiên trong một vụ tai nạn máy bay. “Bạn không thể dự đoán được diễn biến của một vụ rơi máy bay” - ông Guzzetti lưu ý.

Ngoài ra, các hãng hàng không cũng sử dụng nhiều sơ đồ ghế khác nhau tùy theo loại máy bay hãng khai thác. Trên các dòng máy bay do hãng Air India khai thác, vị trí ghế 11A trên chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner nằm gần cửa thoát hiểm phía bên trái, theo sơ đồ ghế ngồi trên trang web SeatGuru.

“Trong trường hợp cụ thể này, vì hành khách ngồi cạnh cửa thoát hiểm, nên rõ ràng đây là vị trí an toàn nhất trong ngày hôm đó. Nhưng không phải lúc nào cũng là ghế 11A — đó chỉ là 11A trong cấu hình cụ thể của chiếc Boeing 787 này” - ông Ron Bartsch, Chủ tịch công ty tư vấn hàng không AvLaw Aviation Consulting (Úc), cho biết.

Ông Shawn Pruchnicki - cựu điều tra viên tai nạn máy bay của Hiệp hội Phi công Hàng không (ALPA) và hiện là chuyên gia an toàn hàng không tại ĐH Bang Ohio (Mỹ) - cũng cho rằng việc ông Ramesh sống sót là do “hoàn toàn may mắn”, khi mà ghế 11A của ông nằm gần các thùng nhiên liệu của máy bay Boeing 787-8 ở cánh và phần thân giữa hai cánh.

“Trong những tình huống tai nạn máy bay như thế này, người ta hiếm khi sống sót khi ngồi gần mũi máy bay và gần khu vực chứa nhiên liệu như vậy” - ông Pruchnicki nói.

Lựa chọn đúng đắn

Chính vì thế, các chuyên gia cho rằng việc cố gắng chọn chỗ ngồi trên máy bay dựa trên yếu tố an toàn thường không mang lại nhiều ý nghĩa.

“Mỗi vụ tai nạn máy bay là khác nhau và không thể dự đoán khả năng sống sót chỉ dựa vào vị trí ghế ngồi” - hãng tin Reuters dẫn nhận định của ông Mitchell Fox, Giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận Flight Safety Foundation (Mỹ).

Các chuyên gia cho rằng việc cố gắng chọn chỗ ngồi trên máy bay dựa trên yếu tố an toàn thường không mang lại nhiều ý nghĩa. Ảnh: AFP

Thay vào đó, các chuyên gia cho rằng việc chú ý đến phần hướng dẫn an toàn vào đầu chuyến bay mới là cách hiệu quả nhất để tăng cơ hội sống sót khi xảy ra sự cố.

Vụ máy bay Airbus A350 của Japan Airlines va chạm với một máy bay của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật trên đường băng tại sân bay Haneda (Nhật) vào tháng 1-2024 chứng minh cho quan điểm này. Trong đó, việc nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn sơ tán của tiếp viên, bao gồm việc bỏ lại hành lý, là yếu tố then chốt giúp cứu sống toàn bộ 379 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay trên.

Thêm vào đó, bất chấp những thảm họa như vụ tai nạn máy bay ở Ấn Độ, ông Fox cho biết thiết kế máy bay hiện nay đã được cải tiến đáng kể như hệ thống đèn chỉ đường dưới sàn cabin, thiết bị phát hiện và chữa cháy, vật liệu cabin ít cháy hơn và lối tiếp cận các cửa thoát hiểm được thiết kế thuận tiện hơn.

Các cải tiến đều hướng tới việc tăng khả năng sống sót cho hành khách trong những tai nạn hàng không bất kể vị trí ngồi của hành khách.

“Đã có những bước tiến vượt bậc trong thiết kế khoang hành khách, giúp cải thiện đáng kể khả năng sống sót trong các tai nạn xảy ra trên hoặc gần mặt đất” - ông Fox nhấn mạnh.