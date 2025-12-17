Vụ TAND Cấp cao tại Đà Nẵng: Dữ liệu Zalo chứng minh hành vi phạm tội của cựu Phó Chánh án 17/12/2025 12:56

(PLO)- Đại diện VKS dẫn chứng cứ khách quan, dữ liệu zalo thể hiện cựu Phó Chánh án đã nhận, đã xem và có hành vi tương tác thả tim 4 lần tin nhắn liên quan việc nhận hối lộ.

Ngày 17-12, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 28 bị cáo trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành liên quan.

Sau khi nghe quan điểm bào chữa của các luật sư, đại diện VKS đã thực hiện đối đáp.

HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 14 giờ ngày 24-12-2025.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Hành vi phạm tội đã hoàn thành

Trong phần bào chữa, đối với bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó Chánh tòa dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); các luật sư cho rằng các bị cáo này phạm tội chưa đạt.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Huy Cẩn đã nhận 1,3 tỉ đồng hứa hẹn giúp giải quyết giám đốc thẩm hủy Quyết định giám đốc thẩm số 15 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, đồng thời hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm trước đó trong vụ tranh chấp kinh doanh thương mại liên quan Công ty K-Homes. Tuy nhiên, do việc bất thành, ông Cẩn đã trả lại số tiền này và khi đang trả tiền thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Ông Cẩn bị truy tố về tội môi giới hối lộ.

Bị cáo Phạm Việt Cường bị truy tố về tội nhận hối lộ. Ông Cường nhận của bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà 400 triệu đồng, nhận của Công ty K-Homes 150 triệu đồng. Khi kết quả xét xử không như mong muốn, ông Cường đã trả lại hai khoản này.

Theo đại diện VKS, khi các bị cáo nhận tiền thì hành vi phạm tội đã hoàn thành, đây là tội danh có cấu thành hình thức, khi nhận tiền là tội phạm đã hoàn thành, không có chuyện phạm tội chưa đạt. Ý kiến của luật sư cho rằng hành vi của bị cáo Cẩn không gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không đáng kể là không đúng.

3 chứng cứ kết tội

Bị cáo Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị truy tố vì có 2 hành vi: nhận 140 triệu đồng để giảm hình phạt cho bị cáo giết người và nhận 80 triệu đồng để giám đốc thẩm hủy bản án dân sự tranh chấp hợp đồng đặt cọc.

Tại phiên tòa, ông Hoàng thừa nhận hành vi nhận 140 triệu đồng nhưng khẳng định không nhận 80 triệu đồng từ bị cáo môi giới hối lộ Nguyễn Thị Nga (cựu Phó phòng thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng).

Bà Nga khai rằng khi đưa tiền chỉ có 2 người trong phòng làm việc của ông Hoàng, không có ai chứng kiến.

Ông Hoàng thừa nhận có tin nhắn của bà Nga gửi lịch xét xử và kháng nghị nhưng không để ý.

Về nội dung này, đại diện VKS nêu 3 chứng cứ chứng minh tội phạm. Thứ nhất, tin nhắn zalo từ điện thoại của bị cáo Nga thể hiện người nhận là “anh Hoàng Phó Chánh án”; tin nhắn gửi lịch xét xử vụ án, kháng nghị và nội dung mong muốn.

Dữ liệu zalo thể hiện ông Hoàng đã xem và đã có hành vi tương tác thả tim 4 lần. “Đây là chứng cứ khách quan, bị cáo Hoàng đã nhận được tin nhắn, đã xem, đã tương tác” – đại diện VKS nói.

Dữ liệu trích xuất từ điện thoại bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương cho thấy bị cáo Nga chụp màn hình tin nhắn với ông Hoàng và gửi cho Phương nhằm thông báo cho bị cáo Phương biết là Nga đã nhờ bị cáo Hoàng.

Thứ hai, lịch xét xử vụ án vào 8h sáng nhưng tin nhắn zalo bị cáo Nga gửi cho bị cáo Phương lúc 8h03 phút có nội dung “xong rồi, chấp nhận kháng nghị”. Điều này thể hiện bị cáo Nga đã biết quyết định của HĐXX giám đốc thẩm trước khi phiên tòa kết thúc. Và kết quả phiên tòa đúng như bị cáo Nga nói.

Thứ 3, lời khai của bị cáo Nga, Hoàng cho thấy 2 bị cáo có mối quan hệ khá tốt, thân thiết, phòng ở cạnh nhau. Bị cáo Nga chủ động tố giác với CQĐT và lời khai của bị cáo thống nhất, không thay đổi. CQĐT đã làm rõ vụ án đúng như bị cáo khai.

Theo đại diện VKS, các tài liệu chứng cứ này, xác định bị cáo Hoàng đã nhận 80 triệu đồng từ bị cáo Nga để xét xử giám đốc thẩm theo đúng yêu cầu và mong muốn của đương sự. Cáo trạng truy tố bị cáo Hoàng là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bài học ê chề

Nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Tấn Hoàng vẫn xin nói lời chốt là không nhận 80 triệu đồng. Cựu phó chánh án xin lỗi ngành tòa án. Bị cáo tâm sự cả cuộc đời, 40 năm kinh qua nhiều đơn vị, 20 năm công tác xa nhà, nhiều lần bị đột quỵ, bệnh tật một mình, ông vẫn phấn đấu làm việc, nhưng vì sai lầm, hôm nay phải đứng trước tòa.

"Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời" - ông Hoàng nói, xin được hưởng án treo để về với gia đình, chữa bệnh tim.

Các bị cáo khác đều nói lời ân hận và xin HĐXX xem xét cho các bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nói ân hận vì 20 năm phấn đấu làm chánh án "đổ sông đổ bể hết". Ông Cường nói mấy chục năm công tác, không tránh được việc bạn bè, người quen nhờ việc này việc nọ, vì nể nang nên vẫn giúp, “giúp xong tôi cũng nhận thức được là sai”.

Ông bị cáo buộc nhận hối lộ 970 triệu đồng để can thiệp 5 vụ án, song khai "đã báo cáo cấp trên" đồng ý mới nhận tiền; khi nhận hối lộ đều chia lại cho lãnh đạo. Ông bị đề nghị 7-8 năm tù vì tội nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, người "chạy án" cho vợ - cũng là thẩm phán, để vụ án bà xét xử không bị xem xét kháng nghị, tránh ảnh hưởng đến việc tái bổ nhiệm chức danh.

Ông Hưng nói 24 năm làm thẩm phán, hôm nay "vô cùng xấu hổ" khi đứng ở vị trí ngược lại với vị trí công tác bao năm nay. Dù vì động cơ nào, ông Hưng nhận thức việc mình làm là sai.