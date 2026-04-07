Xe đang chạy bất ngờ bung túi khí, khách hàng kiến nghị làm rõ trách nhiệm 07/04/2026 14:40

(PLO)- Cho rằng sự cố bung túi khí xảy ra khi xe vận hành bình thường, không va chạm, chủ xe Toyota Corolla Cross tại Hà Nội kiến nghị hãng và đại lý làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan.

Phản ánh đến báo PLO.VN mới đây, ông Hoàng Văn Quang, ngụ Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Nội, cho biết vừa có đơn gửi đến Toyota Việt Nam về sự cố đối với chiếc xe Toyota Corolla Cross mà ông đang sử dụng.

Xe bung túi khí bất ngờ

Theo trình bày, ngày 26-1-2022, ông Quang mua chiếc xe Toyota Corolla Cross tại Công ty Cổ phần Thái Hòa Từ Liêm (Hà Nội), biển số 30H-504.13. Trong quá trình sử dụng, ông cho biết luôn bảo dưỡng xe đúng định kỳ và tuân thủ quy trình của nhà sản xuất.

Tuy nhiên, đến ngày 16-3-2026, khi xe đang lưu thông trên cao tốc với tốc độ khoảng 55-60 km/giờ, không xảy ra va chạm hay tai nạn thì hai túi khí bên hông bất ngờ bung ra. Sự việc khiến xe bị chao đảo giữa đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe đang chạy trên cao tốc bất ngờ bung túi khí. Ảnh: V.QUANG

“Rất may tôi và người nhà giữ được bình tĩnh để xử lý tình huống, không xảy ra hậu quả nghiêm trọng” - ông Quang cho biết.

Sau khi xảy ra sự việc, ông đã thông tin trực tiếp cho nhân viên Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa và thực hiện theo hướng dẫn. Ngày 17-3, ông đến làm việc trực tiếp với công ty, đồng thời gửi đơn kiến nghị.

Đến ngày 26-3, ông tiếp tục làm việc và gửi đơn khiếu nại đến lãnh đạo Công ty Cổ phần Toyota Thái Hòa Từ Liêm và Toyota Việt Nam, đề nghị làm rõ nguyên nhân sự cố cũng như hướng xử lý.

Hình ảnh xe gặp sự cố trên cao tốc khiến chủ xe phải điều khiển xe gấp vào làn dừng khẩn cấp.

Theo ông Quang, sau khoảng 15 ngày kể từ khi gửi đơn, phía đại lý có phản hồi hỗ trợ ông 15% chi phí sửa chữa. Ông cho rằng mức hỗ trợ này chưa thỏa đáng.

“Đây là lỗi từ phía nhà sản xuất nhưng Toyota Việt Nam và đại lý không có phương án đền bù, khắc phục thỏa đáng” - ông Quang nêu quan điểm.

Hiện ông Quang tiếp tục kiến nghị các bên liên quan xem xét, làm rõ nguyên nhân việc túi khí tự bung khi xe không xảy ra va chạm, đồng thời đề nghị có phương án xử lý phù hợp để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng cũng như an toàn khi sử dụng phương tiện.

Toyota Việt Nam nói gì?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Toyota Việt Nam (TMV) cho biết đã tiếp nhận phản ánh về trường hợp chiếc xe Toyota Corolla Cross bung túi khí phụ khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Hà Nội ngày 16-3.

Hãng đã phối hợp cùng đại lý ghi nhận vụ việc, kiểm tra xe dưới sự giám sát của khách hàng. Quá trình làm việc có sự trao đổi, thống nhất giữa TMV và đại lý.

Theo TMV, túi khí kích hoạt trong trường hợp này là túi khí nhỏ và túi khí phụ bên phải. Hệ thống cảm biến túi khí bên hông (cửa xe) hoạt động bằng cách “cảm nhận” sự thay đổi áp suất không khí trong cánh cửa. Công nghệ này giúp phát hiện va chạm rất sớm, chỉ trong vài mili giây, đặc biệt hiệu quả với va chạm bên hông.

Dữ liệu từ camera hành trình và camera 360 cho thấy thời điểm xảy ra sự việc, xe của khách đang vượt một xe tải. Khi phần đầu xe và cửa bên phụ song song với lốp sau xe tải, chiếc xe tải gặp sự cố nổ lốp. Thời điểm này trùng với lúc túi khí phụ và túi khí trước bên phụ trên xe khách kích hoạt.

Theo TMV, vụ nổ lốp xe tải tạo ra sóng xung kích mạnh. Sóng này tác động vào xe, khiến hệ thống cảm biến ghi nhận gia tốc đột ngột từ phải sang trái. Từ đó, hệ thống kích hoạt túi khí theo đúng logic đã được thiết lập. Hiện tượng này phù hợp với thiết kế của hệ thống an toàn.

TMV khẳng định toàn bộ quá trình kiểm tra được thực hiện theo quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn toàn cầu. Hãng đã phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn như thông số kỹ thuật, camera hành trình, hệ thống cảm biến và thiết bị ghi nhận dữ liệu trước va chạm. Kết quả cho thấy ngay trước khi túi khí bung, xe chịu một xung lực rất mạnh từ bên phải. Đây là nguyên nhân kích hoạt túi khí.

Hãng đã gửi dữ liệu đến bộ phận thiết kế khu vực để rà soát. Kết luận cuối cùng xác định hệ thống túi khí hoạt động bình thường, đúng theo thiết kế.

Hãng khẳng định hoàn toàn thấu hiểu sự lo lắng của khách hàng khi xảy ra sự việc ngoài mong muốn và luôn đặt an toàn, quyền lợi khách hàng lên hàng đầu. TMV đang tiếp tục phối hợp với đại lý để trao đổi, hỗ trợ khách hàng trên tinh thần cầu thị, tìm giải pháp hài hòa quyền lợi các bên.

Toyota Việt Nam khẳng định hệ thống túi khí trên Corolla Cross được thiết kế, kiểm tra theo các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhằm bảo vệ người sử dụng trong các tình huống rủi ro.

Tuy nhiên, việc túi khí kích hoạt ngoài dự kiến có thể gây tâm lý lo lắng và phát sinh chi phí sửa chữa. Do đó, hãng khuyến cáo người lái nên giữ khoảng cách an toàn với các loại xe tải, xe container khi lưu thông.

Khi xảy ra sự cố, tài xế cần giữ bình tĩnh, giữ nguyên hiện trường và liên hệ với đại lý, công ty bảo hiểm, cũng như các bên liên quan để phối hợp giải quyết.

Ngoài ra, khách hàng cần thắt dây an toàn đúng cách, sử dụng xe theo hướng dẫn và bảo dưỡng định kỳ tại đại lý chính hãng. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần liên hệ ngay với đại lý Toyota gần nhất hoặc đường dây nóng của hãng để được hỗ trợ.