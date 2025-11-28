Xe khách và xe con đối đầu khiến 3 người thương vong tại Lâm Đồng 28/11/2025 09:09

(PLO)- Xe khách và ô tô con xảy ra va chạm trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng, khiến hai người tử vong, một người bị thương.

Ngày 28-11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe con khiến ba người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 25 ngày 28-11 tài xế Cù Ngọc Lợi (45 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách 50F-008.34, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đồng Nai-Đắk Lắk.

Khi di chuyển qua địa phận xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, xe khách 50F-008.34 va chạm với ô tô con 48A-128.25 do anh Phạm Hoàng Quảng (44 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Hai người ngồi trên ô tô là anh ĐX (31 tuổi) và anh KAT (37 tuổi, cùng ngụ xã Tuy Đức, Lâm Đồng) tử vong tại chỗ, tài xế Quảng bị thương, được đưa đi cấp cứu.