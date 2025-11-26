Tai nạn giữa xe 7 chỗ và xe đầu kéo làm 6 người thương vong 26/11/2025 18:16

(PLO)- Chiếc xe 7 chỗ trên đường đưa người ốm xuống Hà Nội không may va chạm với xe đầu kéo làm 4 người tử vong, 2 bị thương.

Chiều 26-11, tại km 42+600 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo 98E-000.77 kéo theo sơ mi rơ-moóc 98R-013.92 và ô tô con mang 19A-483.13.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến 4 người trên ô tô con tử vong tại chỗ (3 nam, 1 nữ), 2 người khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo xác minh ban đầu, xe con đâm trực diện vào xe đầu kéo chạy hướng ngược lại.

Chiếc xe 7 chỗ bị tai nạn nát phần đầu.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Đại diện UBND xã Nhân Lý cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra nguyên nhân.

Được biết, các nạn nhân trên ô tô 7 chỗ đều là người địa phương trên đường đưa người ốm từ Lộc Bình (Lạng Sơn) về Hà Nội thì gặp nạn.