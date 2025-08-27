Xe ô tô chạy xăng E10 thường xuyên, chuyện gì xảy ra? 27/08/2025 13:57

(PLO)-Việc sử dụng xăng E10 thường xuyên trong xe ô tô không gây tác hại nếu làm đúng điều này.

Nhiều quốc gia vẫn đang sử dụng phổ biến xăng E10. Chẳng hạn, Mỹ và châu Âu là các nước khuyến khích sử dụng xăng E10. Thậm chí Brazil còn chấp nhận cho sử dụng xăng E27.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng khuyến khích việc sử dụng nhiên liệu sinh học như ethanol để giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường an ninh năng lượng cho các quốc gia.

Xăng E10 được thiết kế để hoạt động an toàn với động cơ và hệ thống nhiên liệu của các xe hiện đại. Các vật liệu như nhựa và cao su trong hệ thống nhiên liệu của xe đời mới đã được chế tạo để chống lại tính ăn mòn của ethanol.

Theo Hiệp hội ô tô Anh, ethanol là một dung môi mạnh và có khả năng hấp thụ nước. Điều này có thể gây ăn mòn các bộ phận kim loại như kẽm, đồng, thiếc và làm xuống cấp các bộ phận làm bằng cao su, nhựa và sợi thủy tinh trong hệ thống nhiên liệu của xe đời cũ, đặc biệt là những xe được sản xuất trước năm 2000. Việc sử dụng E10 thường xuyên có thể gây tắc nghẽn bộ lọc nhiên liệu, hỏng bơm nhiên liệu hoặc ăn mòn chế hòa khí (carburetor) trên các xe ô tô cổ điển.