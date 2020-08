(PLO)- Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1238 về việc điều chỉnh, sửa đổi bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy. Theo đó, các mẫu xe ô tô có giá lăn bánh giảm mạnh so với trước đây.



Công an TP.HCM: 5 năm liền kéo giảm phạm pháp hình sự (PLO)- Từ 2015 đến nay, Công an TP.HCM ghi nhận 25.016 vụ phạm pháp hình sự; đã điều tra khám phá 17.983 vụ (đạt tỉ lệ 71,88%). Thông tin từ Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.HCM ngày 28-8.