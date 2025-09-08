Yếu tố tác động đến giá vàng thế giới tuần này 08/09/2025 10:39

(PLO)- Theo phân tích của các chuyên gia, kịch bản giá vàng thế giới lập kỷ lục dẫn đến làn sóng chốt lời vẫn xảy ra, giá vàng có thể giảm nhưng không quá sâu.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới đã có một tuần tăng rất ấn tượng nhờ vào yếu tố kỹ thuật, yếu tố căn bản của thị trường cũng như nhiều tác động ngoại cảnh khác. Giá vàng thế giới vượt những ngưỡng cản quan trọng và lập mức cao nhất trong nhiều năm.

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư không nên mua đuổi khi giá vàng thế giới tăng cao.

﻿Ảnh: Kitco News

Kết quả khảo sát mới nhất thực hiện bởi Kitco News cho thấy tâm lý của nhà đầu tư trên phố Wall hiện vẫn đang rất lạc quan kể cả sau một tuần tăng nóng của giá vàng.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ SIA Wealth Management, ông Colin Cieszynski, phân tích: “Tôi lạc quan về triển vọng giá vàng thế giới sắp tới. Số liệu việc làm Mỹ gây thất vọng trong tuần này đã làm gia tăng áp lực hạ lãi suất của Fed trong cuộc họp tới. Không loại trừ khả năng Fed sẽ buộc phải hạ đến 0,5% lãi suất cơ bản đồng USD. Khả năng này làm gia tăng kỳ vọng giá vàng thế giới tăng”.

Với những chuyên gia có quan điểm dự báo giá vàng thế giới hạ như chủ tịch quỹ Asset Strategies International – ông Rich Chekan, giá vàng thế giới nếu có giảm cũng sẽ không quá sâu. Theo lý giải của ông, mỗi khi giá vàng thế giới lập những kỷ lục mới, sẽ có những hoạt động chốt lời trước thềm quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 17-9.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Barchart.com, ông Darin Newson, dự báo: “Giá vàng thế giới sẽ tăng. Tất cả các yếu tố thị trường đều đang phát thông điệp về khả năng giá vàng thế giới tăng”.

Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, ông Adrian Day, phân tích: “Giá vàng thế giới đã vượt qua nhiều ngưỡng quan trọng bởi hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương các nước tiếp diễn, chính sách tiền tệ tại Mỹ cũng như nhiều nước khác trên thế giới được nới lỏng. Đợt hạ lãi suất của Fed trong tháng này hiện đã được phản ánh vào giá vàng”.

Trong tuần này, thị trường vàng thế giới sẽ không đón nhận nhiều thông tin kinh tế. Vào ngày thứ Tư, thị trường sẽ đón nhận thông tin về chỉ số giá sản xuất Mỹ (PPI) tháng 8, chỉ số này được kỳ vọng đã hạ nhiệt đáng kể trong tháng 8 (so với tháng liền trước). Thị trường đồng thời sẽ đón nhận thông tin về số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu để có thể có bằng chứng rõ ràng hơn về sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ.

Đến ngày thứ Sáu, thị trường sẽ đón nhận thông tin về chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ do Đại học Michigan công bố.

Giám đốc điều hành quỹ Bannockburn Global Forex, ông Marc Chandler, nhận xét: “Giá vàng thế giới đã lập nhiều kỷ lục mới sau báo cáo thị trường việc làm của Mỹ, đồng USD giảm và lãi suất tại Mỹ giảm. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải thận trọng ngay khi giá vàng thế giới tiến sát mốc 3.600USD/ounce”.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 116,11 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước 19,29 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC đã tăng 5 triệu đồng/lượng trong tuần qua.