1 cảnh sát bị lưỡi dao găm trong người 11 năm

Chiều 20-4, BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết đã phẫu thuật lấy khỏi vùng cột sống lưỡi dao găm dài 13 cm trong cơ thể của anh Nguyễn Bá Trường Nam (34 tuổi, trú Trường Thi, TP Vinh) đang công tác tại Công an tỉnh Nghệ An.



Lưỡi dao găm nằm trong người anh Nam suốt 11 năm qua. Ảnh: Hoàng Yến

Theo anh Nam, năm 2007, trong một lần vây bắt tội phạm truy nã, anh bị đâm trọng thương nhưng lúc đó các y, bác sĩ không phát hiện được lưỡi dao nhọn găm trong người anh.



Sau 11 năm (đến ngày 9-4), anh bị đau nhói và nhiều vùng lưng sau khi tham gia thi đấu thể thao nên đã đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nhập viện.

Qua thăm khám và hình ảnh chụp phim X-quang, các bác sĩ và bệnh nhân vô cùng ngỡ ngàng, ngạc nhiên khi phát hiện hình ảnh dị vật kim khí dài, mỏng nằm chéo vùng cột sống thắt lưng.

Lưỡi dao nằm ở vị trí nguy hiểm, sát động mạch chủ bụng, nếu bệnh nhân vận động mạnh có thể khiến lưỡi dao di chuyển gây tổn thương mạch máu, ảnh hưởng đến tính mạng.



Các BS phẫu thuật lấy lưỡi dao găm trong người anh Nam. Ảnh: Hoàng Yến.

Đến ngày 17-4, các BS khoa Phẫu thuật Thần kinh cột sống, BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã thực hiện ca phẫu thuật lấy ra lưỡi dao găm nằm chéo vùng cột sống thắt lưng của anh Nam. Lưỡi dao dài 13 cm, đã hoen gỉ.



Theo anh Nam, ngày 30-3-2007, anh Nam đang công tác tại Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) có tham gia bắt tội phạm truy nã tại Chợ Chùa (huyện Thanh Chương). Anh Nam cùng một đồng nghiệp bị đâm trọng thương. Với vết thương vùng đầu và 3 vết đâm sâu vùng bả vai, đùi và lưng anh Nam gây chảy máu phải cấp cứu, điều trị. Thời điểm đó, anh Nam giám định bị thương tật 30%. Thời gian qua anh Nam không biết trong người mình còn lưỡi dao găm.



Lưỡi dao găm đã hoen gỉ được lấy ra khỏi người anh Nam. Ảnh: Hoàng Yến

Theo ThS-BS Hoàng Kim Tuấn, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống BV Đa khoa Nghệ An: Với sự hỗ trợ của màn hình tăng sáng C-arm trong suốt quá trình tiến hành phẫu thuật bộc lộ dị vật.

Lưỡi dao nằm vị trí nguy hiểm, sát động mạch chủ bụng; chỉ cần bệnh nhân vận động mạnh có thể khiến nó di chuyển, gây tổn thương mạch máu, ảnh hưởng đến tính mạng nhanh chóng. Ngoài ra, vết gỉ sét của dao có thể gây áp xe, viêm nhiễm sau này. Rất may là bệnh nhân đã được phát hiện kịp thời và lấy dị vật thành công.