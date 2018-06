2 người Lào mang theo dao chở hơn 10 kg ma túy

Chiều 22-6, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay mặt Ban giám đốc Công an Nghệ An biểu dương, trao thưởng nóng cho Ban chuyên án 618P đã có thành tích đặc biệt xuất sắc triệt phá đường dây ma túy “khủng” thu 3 bánh herorin, 10 kg ma túy đá và 2.400 viên ma túy tổng hợp.



Hạ Bá Xểnh. Ảnh: Quỳnh Trang.

Sau hai tháng xác lập chuyên án 618P, đêm 21-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An quyết định phối hợp Đội CSGT 1-7 thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An và Công an huyện Thanh Chương phá án.



Khoảng 18 giờ đêm 21-6, có 7 tổ công tác được bố trí từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đến thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương).

Đến 20 giờ đêm cùng ngày, có hai kẻ đi xe máy với tốc độ cao hướng từ Hà Tĩnh về Nghệ An, nên các trinh sát bí mật bám theo. Sau hơn hai giờ đeo bám đến địa phận xã Thanh Đồng (huyện Thanh Chương), các cán bộ, chiến sĩ quyết vây bắt quả tang.



Lúc này, hai đối tượng chống trả và rút dao ra nhưng các trinh sát đã kịp tước dao.



Hai đối tượng bị bắt giữ là Hạ Rả Tênh (42 tuổi) và Hạ Bá Xểnh (26 tuổi, cùng trú huyện Khăm Cọt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào). Tang vật thu giữ 3 bánh heroin (trọng lượng gần 1 kg), 10 kg ma túy dạng đá, 2.400 viên ma túy tổng hợp, một con dao, một chiếc xe máy và 5 điện thoại di động.

Hiện PC47, Công an Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án trên.