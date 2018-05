2 thiếu niên theo băng cướp giật tài sản

Công an TP. Móng Cái vừa vận động đầu thú 5 người có hành vi ‘‘Cướp giật tài sản’’. Tất cả đều còn trẻ, 2 trong số này nằm trong độ tuổi thiếu niên.

Trước đó, đêm 17-2, tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ (TP. Móng Cái), chị Lương Thị B. (22 tuổi, trú khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP. Móng Cái) đang đi xe đạp thì bị 6 người đi trên 2 xe máy áp sát giật túi xách. Bên trong túi gồm 3 triệu đồng, 1.000 Nhân dân tệ, 20 bảng Anh, 2 thẻ ngân hàng, 1 điện thoại .



Ba nghi phạm Huy, Thành, Q. tại cơ quan điều tra.

Đến ngày 13-5, Công an thành phố Móng Cái đã điều tra làm rõ, vận động đầu thú nhóm nghi phạm gây vụ cướp này. Đó là Nguyễn Quang Huy (18 tuổi); Vi Văn Thành (17 tuổi); L.X Q. (15 tuổi); N.Đ.T (14 tuổi) và N.M.A (14 tuổi, cùng trú TP. Móng Cái). Đồng thời, Công an thành phố đang tiến hành truy bắt nghi can bỏ trốn.

Hiện Huy, Thành, Q. đã bị tạm giữ hình sự. Đối với T. và A., do thời điểm thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 14 tuổi nên lực lượng đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý.